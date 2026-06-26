El Dorado reafirmó su apuesta por el desarrollo y llegó al barrio Sayago

Una nueva sucursal de El Dorado abrió sus puertas en Montevideo, continuando así con un plan de expansión que ha llevado a la firma a tener más de 76 locales ubicados en 16 departamentos que generan más de 3.000 puestos de trabajo.

Tras una inversión de US$ 5 millones, la empresa llegó al barrio Sayago con un local de 1.200 metros cuadrados (m2), un parking que cuenta con 70 plazas y un amplio equipo de 80 colaboradores.

La apertura se vivió como un festejo; cientos de vecinos se acercaron al atardecer a la esquina de la Avenida General Eugenio Garzón y Bulevar José Batlle y Ordóñez para ver nacer un nuevo punto de encuentro y de compras en el barrio. Trabajadores de la cadena —muchos de ellos habitantes de la zona—, autoridades locales y allegados a la empresa, como familias y amigos, acompañaron también el momento de celebración.

«Me siento muy orgulloso del trabajo que hemos logrado como equipo. Abrir una nueva sucursal no sería posible sin el esfuerzo de cada una de las personas que nos apoya a lo largo y ancho del país», sostuvo el director general de El Dorado, José Manuel Polakof, quien agradeció la presencia de tantas personas en la apertura, y destacó el compromiso que demuestra cada colaborador de la empresa.

Trabajar con pasión

«Somos apasionados de lo que hacemos y es esa pasión la que nos permite seguir creciendo», resaltó Polakof al momento de presentar la propuesta integral de la nueva locación de la cadena.

El nuevo supermercado ofrece una amplia oferta de productos comestibles, frutas, verduras, quesos y fiambres, panadería y rotisería con elaboración propia, artículos de limpieza, bazar, textil y electrodomésticos, y fue pensado para brindar una experiencia de compra completa para toda la familia.

Antes de realizar el corte de cinta para oficializar la apertura, Polakof aseguró que la frase «siempre cerca», no es para El Dorado un simple eslogan, sino que es un compromiso que la empresa busca mantener en su operación a lo largo y ancho del país.

«No existe una locación, no existe un lugar donde nuestra gente no entienda que el ‘siempre cerca’ significa estar realmente cerca de la gente y de las comunidades donde nos insertamos. Es, en ese sentido, que nos permitimos crecer, aventurarnos y emprender proyectos en otras comunidades, como la de Montevideo, porque entendemos que esos emprendimientos suman un granito de arena al desarrollo de las mismas», indicó.

Sucursal de El Dorado en Sayago.

Buenos equipos y líderes

Por otro lado, el director general sostuvo que para el proceso de desarrollo de la empresa ha sido fundamental contar con buenos equipos y buenos líderes. Un ejemplo que destacó fue el de Johnatan Aparicio, quien gerenciará la nueva sucursal de El Dorado en Sayago.

Con más de 20 años de trayectoria en la cadena, a la que ingresó siendoun joven colaborador, Aparicio ha mantenido su compromiso con la empresa, buscando ser innovador, solidario y respetuoso de los valores de la firma, valoró Polakof.

«Tenemos un buen líder que ha sabido construir equipo, que ha sabido formar personas que hoy están por todo el país liderando otros proyectos. Un líder que siempre entendió que el cliente es el centro de todas nuestras decisiones, porque sin ellos no existiríamos», comentó.

Aparicio resaltó la cooperación de los colaboradores en el armado del local y le deseó al equipo éxitos en el nuevo proyecto. También, recordó sus primeros años en El Dorado.

«Estoy en la empresa desde muy chico. Cuando entré, no sabía mucho y tuve la oportunidad de poder generar un espacio para poder capacitarme y ser lo que soy hoy. Además tuve la oportunidad de generar espacios para que los demás colaboradores se pudieran formar también, y eso lo agradezco mucho. Espero que los trabajadores jóvenes que ingresan puedan tener la oportunidad de aprender; queremos que sean los futuros líderes de la empresa», concluyó el gerente.