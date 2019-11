Dudas y expectativas: empresarios dan su visión del cambio de mando en Argentina

Mario Garbarino, socio de Garbarino Lombardo

Para el socio de Garbarino Lombardo —que desarrolla hoteles y centros comerciales— todavía es muy pronto para hacer una evaluación, ya que aún no se conocen las medidas ni los ministros del nuevo gobierno. Sin embargo, alberga «mesurada esperanza de que el enfoque de Fernández tenga características diferentes y no tan nocivas para el turismo uruguayo como otros anteriores». Respecto a las recientes medidas que anunció el BCRA, opinó que son coyunturales y hay que esperar a ver cuáles impondrá el nuevo gobierno. De todas formas, señaló que las ya tomadas no ayudan al turismo ni al retail uruguayo.