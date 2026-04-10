Cuáles son las claves para convertirse en el 1% que lidera, según socio de McKinsey que disertará en Marketers

Tomar decisiones y ejecutar «big moves». En eso invierte la minoría que se destaca en los negocios, asegura Pablo Jacobe, socio y location manager de McKinsey & Company en Uruguay y Paraguay.

«Las compañías que se diferencian no hacen más de lo mismo. Reasignan recursos de forma activa, invierten por encima del promedio, mejoran productividad y construyen ventajas competitivas reales», comentó en la previa de su charla en Marketers, el congreso de marketing, comunicación y management que se realizará el 16 y 17 de abril en el hotel Radisson Montevideo.

Este año, el foco del evento internacional está puesto en el 1% que marca la diferencia, esa minoría con el diferencial competitivo que le permite «cambiar el juego» en los negocios. Jacobe abordará por qué la mayoría de las empresas «se queda en el promedio», qué hacen distinto las que logran destacarse y cuáles son los movimientos concretos que cambian la trayectoria de crecimiento. Su charla se centrará en las decisiones reales y en la ejecución, «que es donde se define la diferencia», acotó.

Según explicó, la diferencia no radica en trabajar más, sino en elegir mejor dónde jugar y cómo ganar, y sostener esas decisiones con ejecución consistente.

Marketers 2025, congreso internacional de marketing, comunicacion y management, en el Latu de Montevideo, ND 20250508, foto Ignacio Sanchez - Archivo El Pais Ignacio Sanchez/Archivo El Pais

En busca del talento

Actualmente «el talento es global, y la competencia también», explicó Jacobe. Por eso, las empresas uruguayas no pueden competir solo por salario o ubicación, sino que deben ir más allá, afirmó. La diferencia a la hora de captar los mejores recursos humanos está en cómo asignan ese talento y en los retos que les proponen.

«Las organizaciones más competitivas concentran talento en sus prioridades estratégicas y lo vinculan directamente a la creación de valor», sostuvo. Además, subrayó la importancia de la claridad estratégica: «El talento se moviliza cuando hay una dirección clara, iniciativas concretas y espacio para ejecutar con impacto real».

En ese contexto, Jacobe remarcó que las empresas que quieran encontrar ese 1% que marca la diferencia, deben mejorar su manera de decidir. El problema es que muchas organizaciones están atravesadas por sesgos que limitan la ambición o distorsionan la realidad, evaluó.

Frente a esta característica, para hallar talento con valor agregado hay que enfocarse en identificar perfiles con capacidad de impacto: pensamiento crítico, criterio para decidir y capacidad de ejecutar, detalló.

Marketers 2026 brindará a las empresas un espacio para analizar estos temas. ¿Cómo captar a ese 1% que hará que el negocio se diferencie y se potencie? Este año el formato del evento cambiará, y además de charlas, habrá talleres prácticos y encuentros para profundizar con los speakers, espacios que promueven la conversación y actividades que facilitan las relaciones estratégicas.

Leonardo Maine

El futuro de la competitividad

Jacobe trabaja para fortalecer el rol de Uruguay y Paraguay como hubs de talento, innovación y liderazgo regional. En ese sentido, entiende que el futuro de la competitividad de ambos países depende de su capacidad de conectar lo técnico con lo estratégico: transformar cómo operan, producen y crecen las empresas a largo plazo.

Según el experto, la clave para vincular ambos planos está en traducir la capacidad técnica en decisiones que generen valor. «Estrategia no es un plan inamovible, es una serie de decisiones bajo incertidumbre», definió. Las organizaciones que logran esa conexión se caracterizan por combinar análisis riguroso con decisiones claras y ejecución disciplinada, destacó. Cuando eso no ocurre, el análisis queda aislado y pierde impacto.

En su opinión, «Uruguay tiene una base técnica sólida. El desafío es conectar esa capacidad con decisiones más ambiciosas, trabajar en la gestión del cambio y una ejecución más consistente. En estos últimos puntos es donde vemos la oportunidad».

Por otro lado, Jacobe se refirió al impacto de la inteligencia artificial (IA) en la competitividad y sostuvo que, si bien esta tecnología puede democratizar capacidades, en la práctica tiende a amplificar diferencias. Las empresas que la integran en su proceso estratégico capturan mucho más valor, mientras que las que no la incorporen corren el riesgo de rezagarse. «Como en otras olas tecnológicas, la diferencia no está en el acceso, sino en el uso. La IA puede potenciar a ese 1%, ya que acelera la calidad de las decisiones y la velocidad de ejecución», reflexionó.