El coronavirus impulsa el trabajo remoto: ¿está sobrevalorado?

THE NEW YORK TIMES

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Escribo esto desde el improvisado búnker de cuarentena en mi comedor: pantalones deportivos, desinfectante para manos cerca, abriéndome camino entre mis raciones de emergencia. Estoy haciendo mucho trabajo, pero estoy empezando a ponerme nervioso por la falta de motivación. Han pasado horas (¿días?) Desde que interactué cara a cara con un humano que no sea un pariente y la claustrofobia está comenzando.



Entre los muchos efectos del coronavirus se encuentra un «boom» de personas como yo: trabajadores de oficina, ahuyentados de la oficina, tratando de aclimatarse al estilo de vida del trabajo remoto, desde el hogar.

Si bien el brote ya ha creado inconvenientes (y mucho peores) para millones de personas por las restricciones de viaje, problemas de salud y agitación en el mercado de valores, ha sido un momento emocionante para algunos fanáticos del trabajo remoto. Sostienen que los trabajadores en cuarentena están vislumbrando nuestro glorioso futuro sin oficinas.

«No es así como imaginé que la revolución de la distribución del trabajo se estaba consolidando», escribió Matt Mullenweg, director ejecutivo de Automattic, la compañía de software propietaria de la plataforma de blogs de WordPress.

Mullenweg, cuyos empleados trabajan desde sus casas, ve un lado positivo en el coronavirus. En su publicación de blog la semana pasada, escribió que «también podría ofrecer una oportunidad para que muchas compañías finalmente construyan una cultura que permita la flexibilidad laboral que se había retrasado mucho».

Personas juntas en la misma sala tienden a resolver problemas más rápidamente. Foto: Archivo El País.

Entiendo de dónde viene. Fui un trabajador remoto hace dos años. Durante la mayor parte de ese tiempo, fui un «evangelista» del trabajo desde casa y les contaba a todos los beneficios de evitar la oficina. ¡No trasladarse! ¡No distraer a compañeros de trabajo! ¡Almuerzo casero! ¿Cómo no amarlo? Pero he estado investigando los pros y contras del trabajo remoto para mi próximo libro sobre la supervivencia humana en la era de la inteligencia artificial y la automatización. Y ahora llegué a una conclusión muy diferente: la mayoría de las personas deberían trabajar en una oficina o cerca de otras personas y evitar pautar trabajos solitarios desde casa siempre que sea posible.

No me malinterpreten: trabajar desde casa es una buena opción para los nuevos padres, las personas con discapacidad y otras que no están bien atendidas por una configuración de oficina tradicional. No creo que debamos ignorar las pautas de salud y obligar a las personas a trabajar en una oficina durante una pandemia. Y empatizo con los millones de maestros, trabajadores de restaurantes y otros profesionales para quienes trabajar desde casa nunca ha sido una opción viable.

Pero para aquellos que tenemos la suerte de poder trabajar desde casa, con coronavirus o no, se necesitan algunas palabras de precaución.

Los fanáticos del trabajo remoto a menudo citan estudios que muestran que las personas que trabajan desde casa son más productivas, como un estudio de 2014 dirigido por el profesor de Stanford Nicholas Bloom. El estudio examinó a trabajadores remotos de una agencia de viajes china y descubrió que eran 13% más eficientes que sus compañeros de oficina.

Pero la investigación también muestra que lo que los trabajadores remotos ganan en productividad, a menudo lo pierden en beneficios más difíciles de medir, como la creatividad y el pensamiento innovador. Los estudios han encontrado que las personas que trabajan juntas en la misma sala tienden a resolver problemas más rápidamente que los colaboradores remotos, y que la cohesión del equipo se resiente cuando el trabajo es remoto.

La vida cotidiana en Italia se ha visto seriamente afectada por el coronavirus. Foto: Caterina Notargiovanni

Trabajar de forma aislada puede ser solitario, lo que explica la popularidad de los espacios de coworking como WeWork y The Wing. Incluso en Silicon Valley, donde se están construyendo las herramientas que permiten el trabajo remoto, muchas compañías son estrictas al exigir a sus trabajadores que ingresen a la oficina.

Snacks en la oficina y "breaks" virtuales «Hay un elemento de interacción social que es realmente importante», dijo Laszlo Bock, director ejecutivo de Humu, una startup de capital humano de Silicon Valley. Bock, quien fue encargado de RR.HH. de Google, dijo que una investigación de su compañía halló que la cantidad ideal de tiempo de trabajo desde casa es de un día y medio a la semana, suficiente para participar en la cultura de la oficina, con algo de tiempo reservado para un trabajo profundo y enfocado. «La razón por la cual las compañías tecnológicas tienen micrococinas y snacks gratis no es porque piensen que las personas morirán de hambre entre las 9 AM y el mediodía», dijo.

«Es porque ahí es donde obtienes esos momentos de casualidad». En los últimos años, algunas empresas con una considerable fuerza de trabajo remota han probado formas de crear cultura de oficina a distancia. En GitLab, una plataforma de colaboración de código abierto, se alienta a los trabajadores remotos a programar «descansos virtuales», videoconferencias puramente sociales, con colegas que no conocen bien.

Si el coronavirus continúa impidiendo que las personas vayan a la oficina, es posible que más compañías necesiten probar tácticas como estas para mantener a sus trabajadores felices y conectados.



Voy a reconocer que el trabajo de oficina tiene sus desventajas, incluso en tiempos saludables. Se ha demostrado que viajar diariamente nos hace menos felices, y la oficina de planta abierta —una tendencia de diseño verdaderamente maldita que enfatiza los espacios ventilados con filas de escritorios y poca privacidad— ha hecho que enfocarse sin distracciones sea casi imposible. Pero estar cerca de otras personas también nos permite expresar nuestras cualidades más humanas, como la empatía y la colaboración. Esas son las habilidades que no se pueden automatizar. Y producen el tipo de contacto interpersonal significativo que perdemos cuando estamos atrapados en casa.

Como oficinista millennial, se supone que promueva la revolución del trabajo remoto. Pero me di cuenta de que no puedo ser mi mejor yo más humano en pantalones deportivos, pretendiendo prestar atención en videoconferencias entre excursiones a la nevera.

Me quedaré en casa mientras mis jefes y las autoridades sanitarias me lo aconsejen. Pero, sinceramente, no puedo esperar para volver a la oficina.