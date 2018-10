La conversación inteligente que mejora procesos industriales

RiceTor

El agua es vital en el sector arrocero. Por ello, la empresa uruguaya RiceTor desarrolló un sistema de sensores conectados a Internet que supervisan el nivel hídrico en chacras y canales y «lanzan» alarmas en caso de necesidad o exceso de agua, indicó Naya de Souza, socia de la compañía. «A diario, en un sistema arrocero mediano un productor recorre unos 400 km que en una zafra implican gastos de US$ 5.000 en gasoil. Con una inversión por única vez de US$ 2.100 y luego US$ 500 al año por mantenimiento, reduciría costos y mejoraría la productividad», detalló. A partir de noviembre lo aplicarán las empresas Glencore, Coopar y Casarone. Además, el sistema se exportará a Brasil.