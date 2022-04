By Luli, pastelería y tienda natural atendida por madre e hija

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Delicias de pastelería, cafés, jugos y licuados o ingredientes para cocinar en casa. By Luli conquista desde su local en Maldonado y Francisco Araúcho.



Lucía Mendelsohn y Araceli Bolfarin lideran la casa que puede definirse como pastelería y tienda natural. De los dulces se encarga Lucía, egresada de la escuela Gato Dumas y del mix de productos, su mamá.

«La carrot cake es de lo más pedido, siempre vuela», aseguró Luli. Entre otras delicias, su caballito de batalla convive en el exhibidor del local con cuadrados de limón; coco y dulce de leche y de peras y almendras, que en este momento es furor. No faltan los brownies, muffins o las mini tortas, como la rogel.



«Nuestro modelo de negocio está pensado en take away y delivery (PedidosYa), pero en el local también sumamos tres mesas para que quienes quieran puedan instalarse», remarcó Lucía.

Sus parroquianos pueden acompañar la selección de dulces con cafés de Lavazza, jugos naturales, kombuchas y también licuados frutales. La casa además prepara tostados en pan de masa madre; el de queso danbo, jamón artesanal, tomates asados y pesto es recomendable.

Escuchar a sus clientes resultó clave para pegar el estirón: la dupla sumó catering para eventos y diseñó propuestas de desayunos corporativos. «Empezaron a consultarnos, a hacernos pedidos. Así, definimos crear una nueva línea de negocio y armamos propuestas a medida de sus necesidades», detalló Lucía.

La carta de By Luli sorprende con nuevas incorporaciones. «Siempre estoy probando recetas», puntualizó la pastelera cuyas creaciones conviven con la propuesta de almacén.

Entre sus repisas, se destacan 35 carameleras que permiten armar a gusto la compra a granel de frutos secos, jengibre, coco en escamas, entre otros.

En el local también hay variedad de harinas, ocho tipos de aceite de oliva, otros tantos de sal gourmet y también premezclas para cocinar en casa.