Lo que buscan las personas ante un cambio laboral

La rotación laboral es cada vez más frecuente en los jóvenes. Como ya se visualiza desde hace tiempo, este grupo etario es el que permanece menos tiempo en su puesto de trabajo. En concreto, los millennials (personas entre 18 y 30 años) mayormente están en un trabajo menos de 24 meses.



Se van, en primer lugar, por una mejora salarial, seguido por oportunidades de desarrollo y dificultades con el horario. Esto último se debe a que muchos de ellos aún se encuentran en formación académica y adjudican mayor valor al equilibrio entre su vida personal y el trabajo, según detectó un relevamiento de la consultora global KPMG.



Para retener el talento, detalla la encuesta, las empresas se ven exigidas a tomar diversas iniciativas, tales como brindar beneficios y esforzarse por hacer un fuerte foco en el clima laboral.



A niveles generales, los beneficios otorgados que más reportaron los encuestados son horario flexible (30%), capacitación (15%) y seguro médico privado (13%). Asimismo, un 25% de los encuestados reportó que no perciben ningún tipo de beneficio. No obstante, al optar por cambiar de trabajo ésta no es la causa que prima, sino un salario superior y oportunidades de crecimiento.



Si se amplía el espectro a todos los grupos etarios, en los principales motivos para rotar de trabajo se mantienen las oportunidades de mejora salarial y desafíos mayores. En los niveles de ejecución también es valorado el clima laboral, mientras que en los mandos medios más beneficios. En tanto, los cargos gerenciales y los baby boomers (personas de más de 50 años) priorizan la estabilidad laboral ante todo.



Al diversificar por áreas, la mayor rotación se identifica en Contabilidad y Tecnologías de la Información, lo que condice con la alta demanda que tienen dichos cargos en el mercado laboral, especialmente en posiciones más junior, llevando a que los mismos se encuentren continuamente atentos a ofertas más desafiantes, con mayor remuneración y mejores beneficios.



Por el contrario, en posiciones de mayor jerarquía (mandos medios y cargos gerenciales), las personas que se desempeñan en estos sectores son los que permanecen más tiempo en sus puestos de trabajo. “Destacamos el hecho de que las posiciones de similar jerarquía en el sector Comercial también se visualizan mayor estabilidad”, indica KPMG.



búsqueda Reinserción más difícil En lo que respecta a la reinserción laboral, particularmente los gerentes comerciales y administración y mayores a 40 años tardan más de seis meses en volver al mercado laboral. Los profesionales independientes, por su parte, tardan más de un año en hacerlo y entre sus motivos priman la búsqueda de un ingreso fijo mensual y cierta estabilidad. Su principal desventaja, en este punto, es que las empresas tienden a preferir experiencia previa en una posición dependiente, la cual muchas veces no existe.

Por otro lado, las personas que tienen entre tres y cinco años dentro de una misma empresa son quienes más tienden a buscar otro trabajo, probablemente, por considerar que cuentan con un conocimiento profundo acerca de sus tareas y responsabilidades, además de experiencia suficiente para trasladarlo a otra compañía.



Capacitación

Las personas mayores a 30 años con estudios universitarios o superiores tardan más de un año en lograr un cambio laboral, en tanto los menores con el mismo nivel de estudios lo consiguen en menos de tres meses. No ocurre lo mismo con los que conforman el mismo rango etario, pero tienen formación de bachillerato o inferior, quienes tardan hasta más de un año.



A su vez, a las personas que ocupan cargos gerenciales es a quienes les toma más tiempo lograr un cambio de trabajo, lo que se relaciona con la menor demanda de dichos puestos en el mercado en comparación con otros niveles jerárquicos. Los universitarios y personas con formación a nivel de maestría también tardan más tiempo en lograr un cambio laboral, teniendo como principales motivos la búsqueda de oportunidades de desarrollo y mejora en su nivel de remuneración, revela la consultora.



“Sus aspiraciones salariales son mayores y tienden a ser más exigentes en la selección de las ofertas, especialmente cuando retornan al país tras completar sus estudios en el exterior. Por dichos motivos muchos de ellos hace más de un año que se encuentran en búsqueda de trabajo”, señala.