El boom comercial de El Pinar, más de 30 empresas abrieron sobre la principal avenida y faltan locales

Desde Montevideo, en diciembre llegó Casa Sanz, del rubro deportivo. Al frente están los hermanos Leandro y Agustín Sanz, segunda generación, quienes dicen que la apertura no fue antes por falta de locales. «Nos dábamos cuenta que Pérez Butler crecía y sería la futura Arocena. Se liberó uno y lo alquilamos», dijo Agustín. Con inversión de US$ 2.000 más ayuda de casa central, desde el inicio dio ganancias. «Estamos bien, pero no descartamos ampliar si seguimos creciendo».