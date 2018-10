Tienda Inglesa y Volcánica proponen conocer “La cerveza de Ana” en la Fiesta de Alemania

Desde el viernes 5 hasta el domingo 21 de octubre, Tienda Inglesa se suma a la clásica celebración germana de Oktoberfest con su tradicional Fiesta de Alemania. Este año, el protagonismo lo tendrá “La cerveza de Ana”, una creación exclusiva de la ganadora de la Fiesta de 2017, Ana Buonomo, fabricada por la cervecería Volcánica.



La bebida, del tipo Blonde Ale, promete cautivar los paladares de los uruguayos con su color dorado, textura suave y el balance justo entre malta y lúpulo.



“En 2017 gané el premio de la Fiesta de Alemania de Tienda Inglesa. Este año me llamaron y me propusieron fabricar mi propia cerveza junto a la cervecería Volcánica. La idea me pareció súper original. Más allá de que tenía bastante temor de hacerlo, la oportunidad de hacer una cerveza con mi nombre era muy buena”, indicó Buonomo.



Ana contó que su primera reacción cuando comenzó el proceso fue de asombro. “Al principio pensé que iba a ser la creación de una cerveza pero nunca me imaginé que iba a llevar mi nombre. La verdad es que me sentí halagada y bastante impresionada. Sinceramente nunca imaginé que un día existiría ‘La cerveza de Ana’”, sentenció.



Una de las claves de la nueva composición será una cantidad extra de lúpulos, que dará al sabor un toque de naranja. “La verdad es que quedó con un sabor y una personalidad muy buena”, detalló su autora. Ana cree que la bebida refleja su personalidad, ya que es “una cerveza agradable y rica, no muy amarga, con un tono medio cítrico y fresco”.



Al ser consultada por su visita a la fábrica de la cerveza Volcánica, manifestó que nunca había concurrido a una planta y desconocía su funcionamiento, que le resultó “muy divertido” y le “impresionaron” las diferentes etapas del proceso desde la maceración hasta el envasado.



Con respecto al cuerpo de la botella, para hacer al público participativo, la ganadora del sorteo contó que se hará un concurso digital con opciones de etiqueta para “La cerveza de Ana”. Todas las personas que deseen podrán participar y seleccionar el rotulado que más les guste.



Además, previo al inicio de la Fiesta de Alemania, habrá una campaña digital con Ana Buonomo de protagonista, en la que invitará a disfrutar su deliciosa cerveza. En relación a esa filmación dijo que fue el cierre de una experiencia “movilizadora y desafiante”.



Finalmente, consultada por el detalle de que será una edición limitada, Buonomo bromeó entre risas que se hará un “stock personal” para regalar a los que la conocen y sepan que es “su cerveza”.



Delicias germánicas

Por otra parte, la Fiesta de Alemania de este año seducirá al público con su diversa oferta de productos de la gastronomía germánica. Bretzels, maní Ültje, papas fritas Lorenz, tostadas, galletas típicas y deliciosos aderezos, como mostazas Develey, Krauter, Weibwurstsenf o Mittelscharfer para acompañar las tradicionales salchichas serán algunos de los productos que podrán ser adquiridos.



Para completar la picada, la Tienda también acercará a sus clientes el sabroso chucrut blanco Frenzel Paulsen, pepinillos agridulces Mamminger y cebollitas en conserva.



Entre las opciones dulces habrá mermeladas, crema de almendras y avellanas, mazapán, tortas Kuchen Meister, cremas de cacao y chantilly en spray, completando la propuesta con una amplia gama de cervezas, entre las que se destacan el pack de dos unidades Paulaner más un vaso y el de cuatro cervezas Clausthaler más una copa. En vinos, el clásico Liebfraumilch pondrá el broche de oro a la fiesta germana.



Además, la Tienda sorteará entre sus clientes doce packs de “Fiestas Oktoberfest” para veinte personas cada uno. Cada paquete incluirá alimentos, bebidas típicas y cotillón teutón, además de un gazebo, mesa, sillas y un parlante para que la fiesta sea completa. Cada $ 500 o más en compras de productos adheridos a la promoción se generará una chance de ganar, al tiempo que se generarán vales de 10% de descuento en comestibles y de 20% en textiles, ferretería y bazar para utilizar en la próxima visita. Los usuarios de Club Card de Tienda Inglesa tendrán beneficios adicionales y triple chance para el sorteo con cada compra superior a $ 500.