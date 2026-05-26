La plataforma BlaBlaCar desembarcó en Uruguay y trae su modelo global de viajes compartidos

BlaBlaCar, plataforma de carpooling (viajes en auto compartido), desembarcó en Uruguay. Su arribo forma parte de plan de crecimiento global de la compañía que, en América Latina, incluye otros siete países: Argentina, Chile, Colombia, Bolivia, Ecuador, Paraguay y Perú.

La empresa fue fundada en Francia en 2006 con el objetivo de democratizar los viajes compartidos haciéndolos "más accesibles, asequibles y sociales". Hoy opera en 21 países y reúne una comunidad global de más de 29 millones de usuarios únicos activos al año.

El desembarco en Uruguay, y en los otros siete países de la región, se concretó tras su éxito en los mercados más importantes de Latinoamérica como Brasil y México, en los que funciona desde hace más de 11 años.

BlaBlaCar. La empresa viajes compartidos anunció su desembarco en Uruguay.

La plataforma llegó a Brasil en 2015, y ya es el segundo mercado más grande de trayectos compartidos para la compañía, solo por detrás de India.

Actualmente cuenta con más de 5 millones de usuarios únicos activos al año en el gigante sudamericano, donde aproximadamente el 80% de los viajes en auto compartido cubren rutas que no cuentan con otra alternativa directa de transporte que no sea el vehículo particular, informó BlaBlaCar. Esa característica refuerza al carpooling como una solución complementaria al sistema tradicional, concluyó.