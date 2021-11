Análisis de Deloitte: el rol del asesoramiento fiscal en los negocios es clave

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Las empresas están viviendo grandes desafíos en cuanto a la tributación, tanto en lo local como en lo global. ¿Cuál es su visión al respecto?

Hoy las empresas buscan un asesoramiento estratégico en lo que respecta a los impuestos. Hemos visto en los últimos años grandes transformaciones que se manifiestan en nuevos productos y canales digitales. Esto genera que el equipo fiscal deba potenciar sus habilidades para poder asesorar a las empresas de una manera más profunda, ágil y predictiva.



¿Qué implica esta transformación para el trabajo de asesoramiento fiscal?



En Deloitte nos enfocamos en entregar valor. Para ello también tenemos nuestra propia transformación en la forma de trabajar, adoptando nueva tecnología, reduciendo costos, capacitando estratégicamente a nuestra gente y generando mayor tiempo de calidad para nuestros clientes. Para nosotros trabajar junto a nuestros clientes es clave. Lo hacemos de forma precisa, ágil, eficiente y, sobre todo, con confianza.



¿Ven alguna tendencia en particular en las empresas?

Un punto clave que vemos en grandes compañías globales es la subcontratación, la tercerización del servicio de impuestos de una forma mucho más integrada de lo que solía hacerse. Las empresas buscan optimizar los resultados. Para ello, ponen foco en aplicar el talento propio a entender la tributación del negocio apoyados por el asesor, pero delegar el compliance en alguien que sea el nexo entre la regulación cambiante y la empresa. Nuestro objetivo principal es que las empresas puedan dar ese salto en la transformación de sus operaciones en un mundo digital con total confianza. Las empresas en Uruguay y la región están acelerando la transformación del modelo de negocio y sus operaciones. Mucho producto de la pandemia, pero también por otras tendencias y desafíos a futuro, como por ejemplo, el cambio climático. Dentro de este panorama complejo, nos enfocamos en las oportunidades. En Deloitte estamos convencidos de que son muchas.



¿Podemos decir entonces que el asesoramiento fiscal cumple un rol cada

vez más importante en la toma de decisiones estratégicas?



Efectivamente. Las empresas pueden perder mucho valor si no se vincula la estrategia fiscal con la toma de decisiones. Es fundamental la planificación, integrando lo fiscal a las operaciones de las empresas desde lo conceptual a lo tecnológico. En los últimos años hemos visto nacer formas de negocios distintas, que representan un desafío para la regulación fiscal en el mundo. Los gobiernos también se plantean estrategias vinculadas a los impuestos para premiar o castigar comportamientos de los contribuyentes. Se instala la conversación sobre impuestos verdes, y tributación global. Debemos desarrollar habilidades, talento y un plan a largo plazo para aprovechar al máximo las oportunidades que tenemos por delante.



¿Cómo está viviendo estos primeros 100 años de Deloitte en Uruguay?

AM: Es un año muy particular para todos, no sólo por los 100 años. Acabamos de vivir un año y medio de pandemia plagado de desafíos y estamos con el foco puesto en cómo apoyar a las empresas a prosperar de aquí en más. Para ello acabamos de lanzar el programa Mejores Empresas Uruguayas, una iniciativa global de Deloitte que busca reconocer la excelencia operativa y financiera. En este 2021 en el segmento de empresas tecnológicas uruguayas. En Deloitte tenemos la mira puesta en todo lo que vendrá, y orgullosos de todo el trabajo y esfuerzo realizado a lo largo de nuestro primer siglo, creemos que la forma de honrar todo eso es mirando adelante y poniendo todo nuestro talento para seguir creando impactos significativos.