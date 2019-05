Alejandro Veiroj: "El consumidor uruguayo no es muy fiel a su aseguradora"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de 12 años en Canadá, el economista Alejandro Veiroj regresó al país para asumir la dirección ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras (Audea) en reemplazo de Mauricio Castellanos. El mercado de los seguros no es un terreno desconocido para Veiroj. En Canadá trabajó 11 años en la Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras, un agente regulador del gobierno canadiense. Y allí ejerció durante seis años como director del área de supervisión en seguros en la oficina de Montreal. Antes de emigrar, Veiroj ya había tomado contacto con el rubro entre 1994 y 2007 a través de su labor en la Superintendencia de seguros y reaseguros (hoy fusionada a la Superintendencia de Servicios Financieros) del Banco Central.

Veiroj habló con El Empresario sobre la apuesta de Audea para promover los seguros de vida en el mercado local, la poca fidelidad de los clientes ante la «guerra de precios» entre compañías, y de cómo la tecnología está transformando el negocio.

—Las personas tienden a asegurar su vida después de proteger sus propiedades. ¿Cómo incentivaría la difusión de ese producto en este mercado?

—Uno de los pilares de nuestra agenda estratégica es desarrollar el seguro de vida para poder colmar la brecha de protección. Si es a través de la obligatoriedad o con incentivos es algo en lo que aún no nos hemos posicionado, pero a priori y a nivel personal me inclino más por una solución con incentivos. Básicamente, una de mis prioridades es trabajar para generar una propuesta conjunta con el BSE por el lado del seguro de vida. Estamos estudiando igual si podemos impulsar una solución de obligatoriedad; en otros países como Argentina y Venezuela es obligatorio para un empleador hacerle un seguro de vida de accidentes a sus empleados.

—El año pasado las aseguradoras privadas tuvieron una pérdida real de US$ 49,8 millones. ¿Qué peso tuvo la situación económica en este resultado

—Hay una explicación múltiple para eso y una de ellas es la evolución de la economía. Eso es lo primero. Si el país crece a tasas muy bajas, está estancado, en recesión o decrece, el seguro lo sufre porque está directamente vinculado al PIB. Ahora, que decrezca en términos reales quiere decir que decreció más que el PIB. Eso a mi entender se debe a que en los últimos años, y en 2018 en particular, hubo un nivel de competencia muy alto entre las compañías.

—¿Cómo responde el consumidor a esta «guerra de precios»?

—Aquí como en el resto del mundo el precio es muy importante y salvo que haya tenido dos o tres siniestros en los últimos años y esté muy conforme con su compañía, la gente que no tuvo la oportunidad de interactuar con ella, no es muy fiel.

—¿Qué nivel de sofisticación ve en la oferta local de seguros?

—Una diferencia entre Canadá y Uruguay son los canales de distribución de productos. En Canadá y otros países desarrollados se empieza a ver cada vez más la presencia de canales diferentes del tradicional (los corredores). Esto no es ir en detrimento de los corredores, porque muchas veces son ellos los que utilizan otros canales o la venta directa. Muchas compañías en Canadá en los últimos cinco años o menos desarrollaron mucho las capacidades de venta directa para atender a las nuevas generaciones. A los jóvenes no les interesa tener ningún tipo de interacción, sino resolver todo desde el teléfono. Este es un tema en el que Uruguay está un poquito más atrás que otros países. El canal tradicional sigue siendo muy fuerte en Uruguay, pero he visto algunas iniciativas de tratar de aggiornarse. Los intermediarios, los corredores y las compañías tienen que prepararse porque es una realidad que va a llegar.

—Hoy en día, diferentes startups ofrecen productos y servicios en seguros. ¿Cómo se están moviendo las grandes empresas ante el fenómeno insurtech? ¿Qué vislumbra a nivel local?

—En la cadena de valor (el sector insurtech) puede estar localizado en todos lados: en la suscripción (con los cotizadores), en la parte de siniestros (provee servicios para ayudar a las compañías a liquidar y pagar las indemnizaciones de forma más eficiente), también en la mejora de procesos entre compañías. En Canadá, para las grandes empresas el insurtech siempre fue un ítem que tenían en su mapa de riesgo y muchas elaboraron estrategias de prevención y de negocios derivados de eso. O sea, está visto como una amenaza, pero ante esto uno puede reaccionar de forma diferente. Podés no hacer nada o tratar de anticiparte o asociarte. Sin dudas, todas las compañías tendrían que evaluarlo y tener una posición activa al respecto porque el insurtech puede comerte márgenes en diferentes partes de tu cadena. Como Audea nos interesa promocionar este tema en el sentido de educar a que las compañías tomen este asunto.

—¿Se ve como una tendencia lejana en Uruguay?

—Veo receptividad. He visto compañías que están explorando diferentes cosas con la tecnología. Hay varias que han intentado pruebas piloto utilizando dispositivos telemáticos, con mayor o menor éxito, pero el insurtech también es un tema de prueba y error. En Canadá existe el uso de dispositivos telemáticos para los seguros de auto. Eso ayuda a que la compañía sepa si el cliente es un riesgo alto, medio o bajo. Y solo el hecho de aceptar ser trackeado genera un descuento en la póliza en el entorno del 30%. Esto es importante porque, en realidad -y lo viví en carne propia-, este sistema hace que el comportamiento cambie al saberse monitoreado.

—La industria automotriz está avanzando en el desarrollo de autos autónomos. ¿Cómo puede impactar ese cambio de paradigma en su negocio?

—El comportamiento de la siniestralidad puede llegar a cambiar y el trabajo ahí es empezar a analizar cómo se modifican los patrones. Hay impactos de todo tipo: legales, en el diseño de la póliza, en la gestión del siniestro. También puede haber un cambio en cuanto a quién es tu cliente. No es lo mismo que sean personas a que lo sea General Motors... o Google. O sea, tu cliente puede tener un poder de compra muy alto y eso puede hacer que tus márgenes se vean significativamente afectados. En Uruguay estamos un poquito más lejos de esto, pero en el mundo desarrollado no tanto.

—Uruguay ha padecido eventos climáticos severos con más frecuencia en los últimos años, que han provocado graves pérdidas económicas. ¿Cómo trabajan las aseguradoras frente a esto?

—Estos eventos en general están cubiertos por las pólizas HTT (Huracanes, Tornados y Tempestades). El problema es que hay muchas poblaciones que no tienen seguro o tienen uno parcial. Del lado de las compañías queremos generar cada vez más conciencia de que esos eventos pueden volver a repetirse (pequeñas catástrofes como la de Dolores, que supone varios millones de dólares para las compañías, y que ya no son más una vez cada 10 años) y que hay que tener una póliza, que no cuesta muy caro y da cobertura. Apuntamos a generar una mayor concientización del valor del seguro en este tipo de eventos.



"Un 40% de los vehículos no tiene seguro"

Audea está actualmente trabajando junto al BSE, el BCU, Unasev y el Ministerio del Interior para lograr la fiscalización electrónica del seguro obligatorio automotor (SOA). La idea sería habilitar (a través de la legislación) el cruzamiento de datos entre los distintos actores, explicó el director ejecutivo de Audea Alejandro Veiroj. «Se estima que un 40% de los vehículos que circulan en el país no cuentan con un seguro vigente. Es altísimo», señaló. Veiroj dijo que hoy existen «dificultades con la fiscalización» y recordó que la norma establece que las aseguradoras se encarguen de la indemnización en los casos de accidentes donde el conductor se fugó o no tiene seguro.