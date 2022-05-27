Vendrán tres nuevos aumentos de tasas en los próximos meses

QUÉ SE PUEDE INTERPRETAR DE LAS ACTAS DE LA FED

La inflación persistentemente alta aumenta el riesgo de que las expectativas de inflación a largo plazo se desanclaran.

The New York Times

Los funcionarios de la Reserva Federal acordaron en su última reunión que el banco central necesitaba moverse "rápidamente" para reducir el ritmo de inflación más rápido en 40 años, y la mayoría de los participantes esperaban hasta tres aumentos de la tasa de interés de medio punto porcentual en los próximos meses, mostraron las actas de la reunión de mayo de la Fed.

También discutieron la posibilidad de elevar las tasas de interés más allá de la llamada tasa neutral, en la que no apoyan ni desalientan la economía, para desacelerar aún más el crecimiento económico mientras los legisladores intentan combatir la inflación.

Los funcionarios señalaron que las presiones inflacionarias eran evidentes en una amplia gama de bienes y servicios, lo que causaba dificultades a los estadounidenses al erosionar sus ingresos y dificultar que las empresas planificaran para el futuro. Dijeron que más interrupciones en la cadena de suministro por la invasión rusa de Ucrania y los bloqueos pandémicos en China también amenazaban con aumentar la inflación.

Su discusión resaltó la urgencia de la tarea por delante, y algunos funcionarios enfatizaron "que la inflación persistentemente alta aumentaba el riesgo de que las expectativas de inflación a largo plazo se desanclaran", lo que dificultaba que el banco central regresara la inflación al promedio anual de 2% que pretende la Fed.

Los funcionarios también debatieron acerca de si las presiones sobre los precios podrían estar comenzando a disminuir. Varios observaron que los datos económicos recientes sugirieron que la inflación podría no estar empeorando, aunque dijeron que era demasiado pronto para decir si había alcanzado su punto máximo. Si bien dijeron que el mercado laboral y el gasto de los consumidores y las empresas se mantuvieron fuertes, también expresaron su preocupación por los riesgos "a la baja" para la economía "y la probabilidad de un aumento prolongado en los precios de la energía y las materias primas".

La Fed elevó las tasas en medio punto porcentual en mayo, su mayor aumento de tasas desde 2000. Los funcionarios también detallaron un plan para reducir los US$ 9 billones en tenencias de bonos del banco central y señalaron que continuaría encareciendo el dinero para pedir prestado y gastar hasta que tiene la inflación bajo control. En la reunión de mayo, los funcionarios reiteraron los planes para comenzar a liquidar el 1 de junio un programa de estímulo que ha estado en vigor desde principios de la pandemia.

La tasa de política de la Fed ahora se encuentra en un rango de 0,75% a 1%.

Su decisión de aumentar las tasas en medio punto porcentual en mayo inicialmente animó a Wall Street, que había estado preocupado por un aumento mayor de 0,75, como sugirieron algunos funcionarios. El presidente de la Fed, Jerome Powell, al hablar en una conferencia de prensa después de la reunión de mayo, pareció descartar un movimiento tan grande y dijo que "no es algo que el comité esté considerando activamente". Los inversores se dieron cuenta de ese comentario y las acciones subieron.

Pero en las semanas posteriores, Powell ha dejado en claro que las condiciones económicas siguen siendo increíblemente inciertas y que es posible que la Fed deba crecer, o reducirse, dependiendo de cómo evolucionen las cosas.

“Si las cosas salen mejor de lo que esperamos, entonces estamos preparados para hacer menos”, dijo Powell durante una entrevista con “Marketplace”, un programa de radio distribuido por American Public Media. “Si vienen peor de lo que esperamos, entonces estamos preparados para hacer más”.

Aun así, a partir de la reunión de mayo, "la mayoría de los participantes consideró que los aumentos de 50 puntos básicos en el rango objetivo probablemente serían apropiados en las próximas dos reuniones", según las actas, que se publicaron el miércoles pasado.

Los funcionarios de la Fed han dejado en claro que harán lo que sea necesario para controlar la inflación, que alcanzó el 8,5 % en EE.UU. el mes pasado, el ritmo más rápido en 12 meses desde 1981. La medida de inflación preferida por la Fed, el índice de precios de gastos de consumo personal, también está al alza, incrementándose un 6,6% en marzo respecto al año anterior.

Si bien la Fed y muchos economistas externos esperaban que los precios bajaran a medida que la economía se reabriera y las cadenas de suministro enredadas regresaran a operaciones más normales, eso no ha sucedido. En cambio, los precios han seguido aumentando, ampliándose a categorías que incluyen alimentos, alquiler y gasolina. Los bloqueos de China por COVID-19 y la guerra en Ucrania solo han exacerbado los aumentos de precios de bienes, alimentos y combustible.

Pero a medida que aumentan las tasas, la Reserva Federal estará atenta a las señales de que la trayectoria de la economía está comenzando a cambiar. Los datos publicados en la última semana mostraron que las ventas de casas nuevas cayeron un 16,6% en abril respecto al mes anterior, una señal de que los costos de endeudamiento más altos pueden estar enfriando el mercado inmobiliario. Las encuestas realizadas por S&P Global también apuntaron a una desaceleración de la actividad en las empresas de servicios en los EE.UU. y en otros lugares, y continuas interrupciones en la cadena de suministro en las fábricas globales.

Los datos publicados después de la reunión de mayo de la Fed mostraron que el ritmo anual al que aumentan los precios se moderó un poco en abril, pero las tasas de inflación aún eran incómodamente rápidas. La pregunta principal para la Fed es si los formuladores de políticas podrán desacelerar la economía lo suficiente como para moderar la inflación sin provocar una recesión, lo que Powell y sus colegas han reconocido repetidamente que probablemente sea un desafío. Si bien los funcionarios de la Fed dijeron que su objetivo por ahora era hacer que la política volviera a una postura "neutral", es posible que deban ir más allá si las condiciones se deterioran, esencialmente frenando la economía, en lugar de simplemente soltar el acelerador.

Los participantes “señalaron que una postura restrictiva de la política bien puede volverse apropiada dependiendo de la evolución de las perspectivas económicas y los riesgos para las perspectivas”, según las minutas.

“Hay grandes eventos, eventos geopolíticos en todo el mundo que jugarán un papel muy importante en la economía durante el próximo año”, dijo Powell la semana pasada. “Entonces, la cuestión de si podemos ejecutar un aterrizaje suave o no, en realidad puede depender de factores que no controlamos”.

