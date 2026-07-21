Siempre la misma discusión: más recursos para la Administración Pública
Sería bueno que se comenzara a discutir sobre medidas tendientes a evitar el déficit primario GC-BPS, hoy del orden del 1% del PIB, con el objetivo de evitar el crecimiento sostenido que ha tenido la deuda pública y plantearle un buen panorama a la calificación crediticia del país.
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