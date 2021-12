El riesgo de evitar los mercados emergentes a la hora de invertir

The New York Times (*)

Invertir dinero en los mercados emergentes puede ser una decisión difícil para las personas preocupadas por los derechos humanos y el cambio climático, y siempre ha sido arriesgado. Sin embargo, no invertir en ellos puede ser aún más arriesgado.

Comprenden una categoría extraordinariamente difusa y vasta, que incluye siete de los 10 países más poblados del mundo: China, India, Rusia, Indonesia, Pakistán, Brasil y México, además de una serie de otros lugares de importancia económica y geopolítica, como Sudáfrica, Taiwán, Turquía y Polonia. Para los inversores, evitarlos significa perder la posibilidad de un mayor crecimiento y la certeza de una mayor diversificación.



Numerosos estudios, incluidos los de Vanguard y Morgan Stanley, muestran que durante períodos prolongados, los rendimientos de las acciones de los mercados emergentes y los países desarrollados como Estados Unidos no se mueven al mismo tiempo la mayor parte del tiempo. A largo plazo, esta baja correlación significa que agregar exposición a mercados emergentes a inversiones predominantemente estadounidenses puede reducir la volatilidad de la cartera general y mejorar los rendimientos.



Sin embargo, el corto plazo es otro asunto. Los inconvenientes inmediatos de los mercados emergentes pueden ser más obvios que sus virtudes a largo plazo.



Generalizar sobre una franja tan vasta del planeta es peligroso, pero en su mayor parte, la variante Ómicron, la inflación vertiginosa, el endurecimiento de la política monetaria, los conflictos políticos y el cambio climático amenazan a estos países con más urgencia que a los ricos. Los mercados de valores de esos países en general han caído este año, mientras que el mercado estadounidense ha subido. Por estas razones, los expertos dentro y fuera de Wall Street generalmente recomiendan reducir la exposición a ellos durante al menos los próximos meses.



Un problema es que los bancos centrales occidentales han comenzado a avanzar hacia una política monetaria más restrictiva. “Eso, históricamente, ha llevado a flujos de activos fuera de los mercados emergentes, lo que puede dañarlos gravemente”, dijo Anu Gaggar, estratega de inversiones globales de Commonwealth Financial Network.



El Banco de Inglaterra elevó su tasa de interés de referencia a corto plazo por primera vez en tres años y medio. También, la Reserva Federal anunció que efectivamente se estaba moviendo más rápido hacia los aumentos de las tasas de interés en los Estados Unidos, que ahora parece probable que comiencen en la primera mitad de 2022. Las tasas más altas en EE.UU. tenderían a aumentar el valor del dólar frente a otras monedas, y podría fácilmente causar daños colaterales en muchos mercados emergentes. Algunos de ellos, incluidos Brasil, Chile, México, Rusia, Hungría y la República Checa, ya han comenzado a subir las tasas de interés en un esfuerzo por defenderse de la inflación y las devaluaciones de la moneda.



Desde Singapur, antes del anuncio de la Fed, Robert Subbaraman, jefe de investigación macro global de Nomura, un gigante financiero japonés, advirtió que los mercados emergentes como grupo son bastante vulnerables en este momento.

"Les diría a los inversores que tengan mucho cuidado durante los próximos seis meses", dijo. En una serie de informes de investigación, ha advertido sobre las vulnerabilidades de un grupo de países a los que llama "los diez en problemas". Se trata de Brasil, Colombia, Chile, Perú, Hungría, Rumania, Turquía, Sudáfrica, Indonesia y Filipinas. Todos comparten "una combinación de crecimiento crónicamente débil, inflación creciente y un marcado deterioro de las finanzas fiscales" que podría conducir a profundas crisis financieras, dijo.



Si bien otros analistas pueden ser menos explícitos, muchos piden cautela. El BlackRock Investment Institute, por ejemplo, recomendó reducir la exposición a la mayoría de los países de mercados emergentes durante los próximos meses.



Casi todos los mercados emergentes se agrupan con otros activos en el extremo arriesgado del espectro de inversión: "acciones de memes" como GameStop y AMC Entertainment, criptomonedas y acciones de tecnología de alto precio. Cuando las tasas de interés suben, reducir la exposición al riesgo es un mantra de inversión frecuente, y por una buena razón.



Bajo presión, los mercados globales tienden a cambiar de "riesgo activado" a "riesgo desactivado", como escribí durante uno de esos períodos hace una década. En estas crisis, las correlaciones entre los mercados cambian. Es como si los mercados de acciones, bonos, materias primas y divisas estuvieran respondiendo a la batuta de un maestro voluble pero autoritario, que cambia de dirección a menudo pero insiste en que todos los miembros de la orquesta toquen juntos como uno.



Eso podría volver a suceder. Si la pandemia empeora en medio del aumento de las tasas de interés, los países de mercados emergentes podrían verse rechazados al unísono. Los más vulnerables entre ellos, los "10 con problemas" de Subbaraman, tal vez, podrían encontrarse en serios problemas.



En resumen, probablemente este no sea el momento ideal para sumergirse en inversiones en mercados emergentes por primera vez.



Más allá de la preocupación por los giros del mercado a corto plazo, existen buenas razones para no invertir demasiado en los mercados emergentes: invertirá su dinero en sistemas políticos y económicos que pueden resultarle desagradables o peores.



Inducir a las empresas públicas a comportarse correctamente es bastante difícil en los Estados Unidos, con todas sus leyes y regulaciones. Las personas con una participación indirecta en empresas estadounidenses a través de fondos mutuos apenas están comenzando a poder ejercer sus derechos como accionistas, a través de votos por poder y otras iniciativas.



En países autoritarios como China o Rusia, solo para tomar dos ejemplos destacados, los esfuerzos por los derechos de los accionistas son, en la actualidad, quijotescos. Por tanto, es razonable limitar las asignaciones a los mercados emergentes. Y canalizar el dinero a través de los llamados fondos ESG, aquellos que tienen como objetivo excluir las inversiones en empresas cuyo comportamiento ambiental, social y de gobernanza no cumple con los estándares de los fondos, parece una opción sensata.



Algunos fondos indexados realizan este tipo de análisis. Entre ellos se encuentran el ETF iShares ESG Aware MSCI EM, el ETF SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free y el ETF Vanguard ESG International Stock, que incluye mercados desarrollados y emergentes. Los fondos administrados activamente, con costos mucho más altos, también hacen esto. Incluyen el GS ESG Emerging Markets Equity Fund de Goldman Sachs y el JPMorgan Funds-Emerging Markets Sustainable Equity Fund.



Todas estas opciones implican compromisos y riesgos. Creo que se ven superados por los beneficios financieros de poseer participaciones pequeñas e indirectas en empresas en todos los rincones del mundo.



También hay un factor altruista, uno que es difícil de demostrar cuantitativamente, pero que está confirmado por la historia humana: cuando las personas comercian e invierten unas en otras, las posibilidades de paz y prosperidad son mayores. Tomen su propia decisión.

(*) Jeff Sommer, Editor de negocios y columnista del New York Times