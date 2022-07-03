Los ingresos y los gastos van a la zaga de la inflación, una señal de fragilidad económica

UN DELICADO EQUILIBRIO

La economía de Estados Unidos se encuentra en un delicado equilibrio, mientras la Reserva Federal intenta controlar la inflación.

the new york times (*)

Los ingresos y gastos de los estadounidenses no lograron seguir el ritmo del aumento de los precios en mayo, la última señal de que la inflación más rápida en una generación está socavando los cimientos de la recuperación económica.

El gasto del consumidor, ajustado por inflación, cayó por primera vez este año, bajando un 0,4% desde abril, anunció el pasado jueves el Departamento de Comercio. Además, el gasto aumentó más lentamente en los primeros cuatro meses del año de lo que se informó anteriormente, comunicó el gobierno, y los ingresos después de impuestos, ajustados por inflación, cayeron levemente.

El informe ofreció nueva evidencia de que la economía de EE.UU. se encuentra en un delicado equilibrio, mientras la Reserva Federal intenta controlar la inflación. Los formuladores de políticas quieren enfriar la demanda de bienes y servicios por parte de los consumidores, que ha superado la oferta y ha hecho subir los precios. Pero si el banco central ahoga agresivamente la demanda cuando los precios ya están limitando el consumo, podría provocar una recesión.

Los consumidores apenas han dejado de gastar. La demanda general sigue siendo fuerte, particularmente para viajes de vacaciones, comidas en restaurantes y otros servicios que muchas familias evitaron al principio de la pandemia.

Aun así, varios pronósticos indicaron el último jueves que ahora creen que el producto interno bruto de EE.UU., ajustado por la inflación, se contrajo en el segundo trimestre. Esa sería la segunda caída consecutiva, una definición común, aunque no oficial, de una recesión. La mayoría de los economistas dicen que Estados Unidos aún no ha entrado en recesión según la definición más formal, que tiene en cuenta una variedad de indicadores económicos, pero dicen que los riesgos están aumentando.

Los datos recientemente publicados insinuaron una posible moderación de la inflación. El índice de precios de gastos de consumo personal, que la Fed apunta oficialmente cuando apunta a una inflación promedio del 2% a lo largo del tiempo, subió un 6,3% respecto al año anterior, igualando el aumento de abril. Desde el mes anterior, subió un 0,6%, un ritmo acelerado a medida que subían los precios de la gasolina.

Pero el índice de precios subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y los combustibles, subió un 4,7% durante el año pasado, ligeramente por debajo del 4,9% de la lectura anterior. Esa medida central subió un 0,3% desde abril, igualando aproximadamente los meses anteriores.

Los formuladores de políticas "probablemente estén sentados tranquilamente y sintiéndose un poco aliviados" de que los aumentos de precios subyacentes se hayan moderado, dijo Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics. Pero la inflación sigue siendo muy alta, su perspectiva depende de variables como la guerra en Ucrania, y es poco probable que los últimos datos lleven a la Fed a cambiar de rumbo.

“Ahora no es el momento de declarar ni siquiera la insinuación de una victoria potencial”, dijo Shepherdson.

La inflación está afectando las finanzas de los consumidores y sus perspectivas económicas. El 52% de los adultos estadounidenses dicen que están peor financieramente que hace un año, según una encuesta de The New York Times realizada del 13 al 19 de junio por la plataforma de investigación en línea Momentive. El 92 % dice estar preocupado por la inflación, incluido el 70 % que dice estar “muy preocupado”.

Hasta hace poco, había pocas señales de que el mal humor de los consumidores estuviera afectando mucho sus gastos. Pero eso puede estar empezando a cambiar. El gasto del consumidor, sin ajustar por la inflación, aumentó un 0,2% en mayo, el aumento más débil de este año, y el gasto en bienes, donde los aumentos de precios han sido más rápidos, cayó.

En otras áreas, los consumidores gastan más pero obtienen menos: los hogares compraron casi exactamente la misma cantidad de gasolina en mayo que en abril, por ejemplo, pero pagaron un 4% más por ella.

Tim Trull puso US$ 35 en gasolina en su camioneta un viernes reciente y volvió a quedarse sin combustible después de un viaje de fin de semana para visitar a sus padres a 30 millas de distancia. Así que está buscando otros lugares para recortar. Los viajes al supermercado se han convertido en una rutina aburrida: pan, queso, huevos, leche, cualquier fiambre que esté en oferta. Trull dijo que ya ni siquiera caminaba por el pasillo de la carne.

Trull, de 51 años, obtuvo un aumento de 50 centavos la hora en Navidad, pero la inflación lo ha eliminado con creces, especialmente porque la planta de muebles donde trabaja en Hickory, Carolina del Norte, comenzó a reducir las horas extra. Ahora, cuando se habla de una recesión, le preocupa perder su trabajo.

Historias como la de Trull destacan el riesgo que enfrenta la economía si el mercado laboral se desacelera. A pesar de la caída de mayo, los ingresos de los estadounidenses, en conjunto, se han mantenido en gran medida al ritmo de la inflación gracias al aumento de los salarios y al fuerte crecimiento del empleo.

Sin embargo, es probable que el mercado laboral se enfríe en los próximos meses, ya que la Fed aumenta las tasas de interés en un esfuerzo por controlar la inflación. Un crecimiento salarial más débil y una creación de empleos más lenta —o, peor aún, la pérdida total de empleos— afectaría el crecimiento de los ingresos y podría hacer que las personas se muestren más renuentes a echar mano de sus ahorros. Eso podría hacer que una recesión sea más probable.

“Si comenzamos a ver esa desaceleración en el crecimiento del empleo, si comenzamos a ver cierta desaceleración en el crecimiento de los salarios, si comenzamos a ver un repunte en las solicitudes de desempleo, entonces creo que la historia realmente comienza a cambiar”, dijo Michelle Meyer, Economista jefe de EE. UU. del Mastercard Economics Institute.

Los hogares estadounidenses también acumularon billones de dólares en ahorros durante la pandemia, en parte debido a la ayuda del gobierno. Esos ahorros podrían, al menos en teoría, ayudar a los consumidores a seguir gastando incluso si sus ingresos caen más por debajo de la inflación. Los hogares ya están ahorrando menos para seguir gastando: los estadounidenses ahorraron el 5,4% de sus ingresos después de impuestos en mayo, un poco más que en abril pero por debajo de la tasa de aproximadamente el 7% en los años anteriores a la pandemia.

(*) Ben Casselman y Jeanna Smialek

