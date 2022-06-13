Las prohibiciones a la exportación de alimentos en Asia generan temores de más proteccionismo

LOS PRECIOS SIGUEN AL ALZA

En la región de Asia Pacífico, esas presiones amenazan a cientos de millones de personas pobres que gastan un alto porcentaje de sus ingresos en productos básicos como el arroz y el trigo.

the new york times

A medida que la invasión rusa de Ucrania ayudó a impulsar los precios agrícolas mundiales a niveles vertiginosos, algunos gobiernos asiáticos restringieron la exportación de productos que consideraban esenciales para la seguridad alimentaria nacional.

Para Indonesia fue el aceite de cocina. Para la India, trigo. Y para Malasia, pollos.

Las prohibiciones tienen una lógica política: los líderes no quieren ser culpados por permitir que los productos básicos se vendan en el extranjero a expensas de los consumidores locales de bajos ingresos.

Ahora, una de las principales preocupaciones es que las restricciones a la exportación de alimentos de la región se multipliquen y se extiendan a otros productos básicos, incluido el arroz, la reserva de alimentos de los pobres del mundo. Algunos dicen que la situación actual tiene ecos de 2008, un año en que algunos de los exportadores de arroz más grandes del mundo, incluidos India y Vietnam, restringieron sus exportaciones, lo que hizo que los consumidores entraran en pánico y los precios se dispararan.

Esa crisis, que siguió a preciso récord en el trigo, el maíz y otros productos agrícolas importantes, no había sido causada por una mala cosecha de arroz o incluso por la escasez del grano. Aun así, durante algunas semanas, provocó temores de disturbios civiles. En un momento, la presidenta Gloria Macapagal Arroyo de Filipinas, el principal importador de arroz de Asia en ese momento, desplegó soldados armados para supervisar las ventas de arroz del gobierno.

Peter Timmer, profesor emérito de estudios de desarrollo en la Universidad de Harvard que ayudó al gobierno de EE.UU. a responder a la crisis de 2008, dijo que le preocupaba que la escasez actual de trigo y maíz empujara a India y Vietnam a retomar sus restricciones de arroz.

El mes pasado, un portavoz del gobierno tailandés, Thanakorn Wangboonkongchana, dijo a Reuters que Tailandia y Vietnam “apuntan a aumentar los precios del arroz, aumentar los ingresos de los agricultores y aumentar el poder de negociación” en el mercado mundial del arroz. El presidente de la Asociación de Alimentos de Vietnam, Nguyen Ngoc Nam, dijo a la agencia de noticias que los dos países se reunirán en junio pero que no pretenden controlar los precios.

Pase lo que pase, dijo Timmer, está claro que las presiones actuales sobre las cadenas de suministro de alimentos, que incluyen la escasez de energía y fertilizantes, ya son mucho más complejas que hace 14 años.

“Pero lo que es común a la situación de 2008 es que podemos hacer que esta situación realmente complicada y difícil sea mucho, mucho peor si los países comienzan a poner barreras comerciales”, dijo.

Pero las prohibiciones corren el riesgo de perjudicar a los agricultores y productores, y una preocupación es que el ciclo actual de proteccionismo podría conducir a restricciones en otras exportaciones de alimentos, incluido el arroz, un alimento principal para más de la mitad de la población mundial. Esa preocupación se amplificó el mes pasado, cuando un funcionario de Tailandia dijo que el país estaba considerando establecer un pacto de precios del arroz con Vietnam, otro importante exportador del grano, para ayudar a las dos naciones a aumentar su "poder de negociación".

"Ese es el problema con estas cosas: una vez que alguien comienza a cerrar una frontera, otros países piensan: tal vez también debamos cerrar las nuestras, y todo el flujo de alimentos se detiene", dijo Richard Skinner, residente de Singapur, especialista en seguridad alimentaria para la firma PwC.

Los consumidores ya están sintiendo los efectos de las prohibiciones. En Singapur, el gobierno instó a los residentes a cambiar a carnes alternativas y pollo congelado en respuesta a la prohibición en la vecina Malasia.

El suministro mundial de alimentos se ha visto interrumpido no solo por la guerra en Ucrania, sino también por la pandemia de coronavirus, los episodios recientes de clima extremo y el aumento de los precios de la energía y los fertilizantes. En la región de Asia Pacífico, esas presiones amenazan a cientos de millones de personas pobres que gastan un alto porcentaje de sus ingresos en productos básicos como el arroz y el trigo.

En abril, Indonesia, el mayor productor mundial de aceite de palma, suspendió las exportaciones del cultivo para tratar de aliviar el aumento de los precios del aceite de cocina en el país. Los precios de los aceites vegetales en todo el mundo habían aumentado después de que la guerra provocara el desplome de las exportaciones de aceite de girasol de Ucrania. El gobierno de Indonesia revocó su prohibición menos de un mes después.

El mes pasado, India prohibió las exportaciones de trigo, con algunas excepciones, a raíz de una extraordinaria ola de calor que había dañado gravemente la cosecha nacional de trigo. El Ministerio de Comercio dijo que la prohibición era necesaria porque un aumento en el precio del cultivo, “derivado de muchos factores”, amenazaba la seguridad alimentaria de la India.

Este mes, Malasia suspendió las exportaciones de pollo, muchas de las cuales van a Singapur. Las autoridades dijeron el mes pasado que era un esfuerzo para dar a los precios internos y los costos de producción de los agricultores, que habían aumentado por el aumento de los precios del maíz y la soja, la oportunidad de estabilizarse.

“La prioridad del gobierno es nuestra propia gente”, dijo en ese momento el primer ministro Ismail Sabri Yaakob de Malasia.

Tales prohibiciones de exportación a veces ayudan a reducir los precios internos de los productos básicos en cuestión, dicen los analistas. También pueden tener sentido político para los líderes preocupados por la reacción negativa del público a los aumentos de precios que afectan los presupuestos de los habitantes de las ciudades de bajos ingresos.

Pero las prohibiciones también tienen claras desventajas, y no está claro que ayuden a largo plazo. Un riesgo obvio es que las prohibiciones de exportación por parte de países que dependen en gran medida de las importaciones de alimentos podrían incitar a los vecinos a tomar represalias, dicen los analistas. Otra es que un país que impone una prohibición de exportación podría estar impidiendo que los agricultores nacionales accedan a lucrativos mercados de exportación.

La prohibición del trigo de la India, por ejemplo, fue bien recibida por los consumidores urbanos como un freno al aumento de los precios de los alimentos, pero no fue popular entre los agricultores que perdieron la oportunidad de sacar provecho de los precios récord del trigo, según un análisis reciente de Cullen S. Hendrix, profesor de estudios internacionales en la Universidad de Denver.

En Indonesia, el presidente Joko Widodo es consciente de que el precio del aceite de cocina ha ocupado un lugar destacado en las encuestas públicas sobre su desempeño, dijo Bhima Yudhistira Adinegara, directora del Centro de Estudios Económicos y Jurídicos, un centro de estudios en la capital, Yakarta. Así que su prohibición de exportar tenía sentido por “razones políticas”.

Aun así, la prohibición fue ampliamente vista como equivocada e ineficaz, y no calmó los precios como había prometido el gobierno de Joko.

