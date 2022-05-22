La guerra en Ucrania deja a rusia mucho más pobre

PRONÓSTICOS SOMBRÍOS

El Banco Central ruso ha pronosticado una asombrosa tasa de inflación entre el 18 % y el 23 % este año, y una caída en la producción total de hasta un 10 %.

Después de que las sanciones obstaculizaran la producción en su planta de ensamblaje en Kaliningrado, el fabricante de automóviles ruso Avtotor anunció una lotería para obtener parcelas de tierra gratuitas de 10 acres, y la oportunidad de comprar patatas de siembra, para que los empleados pudieran cultivar sus propios alimentos en la franja más occidental de Rusia.

En Moscú, los compradores se quejaron de que 1 kilogramo de bananas se había disparado de 60 a 100 rublos, mientras que en Irkutsk, una ciudad industrial en Siberia, el precio de los tampones en una tienda se duplicó a US$ 7. Los bancos han acortado los recibos en respuesta a la escasez de papel. Los fabricantes de ropa dijeron que se estaban quedando sin botones.

“Las perspectivas económicas para Rusia son especialmente sombrías”, dijo el Banco de Finlandia en un análisis este mes. “Al iniciar la guerra contra Ucrania, Rusia ha optado por volverse mucho más pobre y menos influyente en términos económicos”. Incluso el Banco Central de Rusia ha pronosticado una asombrosa tasa de inflación entre el 18 % y el 23 % este año, y una caída en la producción total de hasta un 10 %.

No es fácil descifrar el impacto de la guerra y las sanciones en la economía rusa en un momento en que incluso usar las palabras "guerra" e "invasión" es ilegal. El presidente Vladimir Putin ha insistido en que la economía está capeando las medidas impuestas por Estados Unidos, Europa y otros.

Las maniobras financieras tomadas por Moscú ayudaron a mitigar el daño económico inicialmente. Al comienzo del conflicto, el banco central duplicó las tasas de interés al 19% para estabilizar la moneda, y recientemente pudo bajar las tasas al 14%. El rublo cotiza a su nivel más alto en más de dos años.

Y aunque Rusia ha tenido que vender petróleo con descuento, los aumentos vertiginosos de los precios mundiales están provocando que los ingresos fiscales del petróleo superen los 180.000 millones de dólares este año a pesar de los recortes de producción, según Rystad Energy. Las entregas de gas natural agregarán otros US$ 80 mil millones a la tesorería de Moscú.

En cualquier caso, Putin ha mostrado pocas señales de que la presión del exterior lo empuje a reducir los ataques militares contra Ucrania.

Aun así, la lotería de la huerta de Avtotor y lo que dice sobre las vulnerabilidades que enfrenta el pueblo ruso, junto con la escasez y los aumentos de precios, son signos de la angustia económica que afecta a algunas empresas y trabajadores rusos desde que comenzó la guerra hace casi tres meses.

Los analistas dicen que la ruptura con muchos de los principales socios comerciales y potencias tecnológicas del mundo infligirá un daño profundo y duradero a la economía rusa.

“Los tiempos realmente difíciles para la economía rusa todavía están frente a nosotros”, dijo Laura Solanko, asesora principal del Instituto de Economías Emergentes del Banco de Finlandia.

Las existencias de suministros y piezas de repuesto que mantienen a las empresas en marcha se agotarán en unos pocos meses, dijo Solanko. Al mismo tiempo, la falta de tecnología sofisticada y de inversión extranjera obstaculizará la capacidad productiva de Rusia en el futuro.

El Banco Central de Rusia ya ha reconocido que la demanda de los consumidores y los préstamos están en declive y que "las empresas están experimentando dificultades considerables en la producción y la logística".

Ivan Khokhlov, quien cofundó 12Storeez, una marca de ropa que evolucionó de una sala de exposición en su apartamento en Ekaterimburgo a una importante empresa con 1.000 empleados y 46 tiendas, enfrenta el problema de primera mano. “Con cada nueva ola de sanciones, se vuelve más difícil producir nuestro producto a tiempo”, dijo Khokhlov. La cuenta bancaria de la empresa en Europa todavía estaba bloqueada debido a las sanciones poco después de la invasión, mientras que las interrupciones logísticas lo obligaron a subir los precios.

“Enfrentamos retrasos, interrupciones y aumentos de precios”, dijo. “A medida que se destruye la logística con Europa, confiamos más en China, que también tiene sus propias dificultades”.

Cientos de empresas extranjeras ya han reducido sus negocios o se han retirado por completo de Rusia, según la Escuela de Administración de Yale. Y el éxodo de empresas continuó la pasada semana con McDonald’s. La compañía dijo que después de tres décadas planeaba vender su negocio, que incluye 850 restaurantes y franquicias y emplea a 62.000 personas en Rusia.

“Pasé por el primer McDonald’s que abrió en Rusia en los años ´90”, dijo recientemente Artem Komolyatov, un trabajador tecnológico de 31 años en Moscú. “Ahora está completamente vacío. Solo el letrero aún cuelga. Pero por dentro está todo bloqueado. Está completamente muerto”. Cerca de allí, dos policías con chalecos antibalas y rifles automáticos montaban guardia, dijo, listos para desviar a los manifestantes.

En la estación de tren Leningradsky, en una de las pocas franquicias que permanecieron abiertas el lunes pasado, los clientes hicieron fila durante más de una hora para probar por última vez las hamburguesas y papas fritas de McDonald's.

El fabricante de automóviles francés Renault también anunció un acuerdo con el gobierno ruso para abandonar el país, aunque incluye una opción para recomprar su participación dentro de seis años. Y la papelera finlandesa Stora Enso dijo que se piensa deshacer de tres plantas de embalaje de cartón ondulado en Rusia.

Es probable que en los próximos años se acumulen daños más profundos en la estructura de la economía rusa, incluso en el lucrativo sector energético.

La promesa de Europa de eventualmente dar la espalda al petróleo y el gas rusos obligará a Moscú a buscar clientes más lejos, particularmente en China e India. Pero el giro hacia Asia, dijo Daria Melnik, analista sénior de Rystad Energy, "llevará tiempo e inversiones masivas en infraestructura que, a mediano plazo, harán que la producción y los ingresos de Rusia caigan precipitadamente".

Sin suficiente capacidad de almacenamiento, es posible que Rusia tenga que reducir su producción total de petróleo y gas. Sin embargo, los pozos no son como los grifos, que se abren y cierran fácilmente. “Se destruirá parte de la capacidad sobrante de Rusia”, dijo Melnik sobre el flujo de petróleo del país.

Anton Siluanov, el ministro de finanzas ruso, dijo que las sanciones podrían causar una caída de hasta un 17% en la producción de petróleo este año.

Deslizamientos más grandes son evidentes en otros sectores. La producción de automóviles de pasajeros disminuyó un 72% en marzo en comparación con el año anterior.

En el sector industrial, que incluye productos químicos, petróleo, gas y manufactura, el promedio de cuatro semanas para el volumen de importaciones ha bajado un 88% en comparación con principios de febrero, antes de la invasión, según FourKites, que rastrea las cadenas de suministro. El volumen de las importaciones relacionadas con el consumidor ha bajado un 76%, lo que dificulta que los rusos compren tampones y teléfonos celulares, y que los hospitales obtengan repuestos y suministros para máquinas de diálisis y ventiladores.

En una encuesta de profesionales de la salud en abril, el 60% de los encuestados dijeron que ya habían experimentado escasez. Entre los productos importados, los artículos que más faltaron incluyeron guantes desechables, catéteres y material de sutura.

Para los consumidores, los aumentos de precios en los productos básicos han sido tan notorios que ha surgido una cuenta de Twitter que se burla de las publicaciones en las redes sociales en las que los rusos lamentan los aumentos de precios en todo, desde el champú Palmolive hasta las nectarinas. Se llama ¿Pero qué pasó? y tiene casi 44.000 seguidores.

Una residente de Moscú de 26 años, que pidió que no se usara su nombre por temor a represalias, dijo que el costo de la fruta importada, como los plátanos que pone en su avena todas las mañanas, se había disparado. “Es el producto que compro cada vez que voy a la tienda, así que me di cuenta de inmediato”, dijo. Su factura total de comestibles se ha disparado en aproximadamente un tercio, subrayó.

En Irkutsk, el precio de una caja de tampones se duplicó de US$3,50 a las pocas semanas del comienzo de la guerra, dijo una diseñadora de 23 años que gana US$450 al mes. “Por la misma cantidad de dinero, podría comprar una canasta de buenos alimentos o una camiseta nueva”, dijo, comparando los precios antes de la guerra.