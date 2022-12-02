Empujan fuerte los salarios en Estados Unidos, la estrella guía de la Reserva Federal

UN INCREM;ENTO INUSUALMENTE ALTO EN NOVIEMBRE

Las ganancias salariales son lo suficientemente rápidas como para que a los funcionarios de la Fed les preocupe que dificulten que la inflación regrese a un ritmo más típico del 2% si persisten.

El crecimiento de los salarios en Estados Unidos fue más fuerte de lo que esperaban los economistas en noviembre, según los últimos datos, ya que la Reserva Federal analiza las ganancias salariales en busca de señales de hacia dónde se dirige la inflación y mientras los trabajadores luchan por seguir el ritmo del aumento de los costos.

Las ganancias promedio por hora aumentaron un 5,1% con respecto al año anterior, según mostraron los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales. Eso fue más que el 4,6% que habían pronosticado los economistas en una encuesta de Bloomberg. Los salarios habían subido un 4,9% en el año hasta octubre.

Sobre una base mensual, los salarios subieron un 0,6%, el ritmo más fuerte desde enero. La imagen que surgió de los datos fue la de un mercado laboral en el que los empleadores compiten por los trabajadores y pagan más para conseguirlos.

A pesar de que los salarios aumentan rápidamente, muchos trabajadores no logran seguir el ritmo de la rápida inflación. La inflación del Índice de Precios al Consumidor se situó en 7,7% en el año hasta octubre. Sin embargo, las ganancias salariales son lo suficientemente rápidas como para que a los funcionarios de la Fed les preocupe que dificulten que la inflación regrese a un ritmo más típico del 2% si persisten.

Eso se debe en parte a que es probable que las empresas que pagan salarios más altos, particularmente en las industrias de servicios, donde la mano de obra es un costo importante para hacer negocios, cobren más a los clientes para proteger sus ganancias. Jerome Powell, presidente de la Fed, destacó las ganancias salariales como algo que el banco central está observando de cerca durante un discurso esta semana.

“El crecimiento salarial se mantiene muy por encima de los niveles que serían consistentes con una inflación del 2% a lo largo del tiempo”, dijo Powell repetidamente durante sus declaraciones, pronunciadas en la Institución Brookings. "A pesar de algunos desarrollos prometedores, tenemos un largo camino por recorrer para restaurar la estabilidad de precios".

Si bien los trabajadores podrían verse obligados a reducir el gasto después de muchos meses en los que sus cheques de pago han caído por debajo de las ganancias de precios, lo que podría ayudar a enfriar la demanda y obligar a las empresas a bajar los precios para competir por los compradores, esa moderación ha sido irregular. El consumo se reaceleró en octubre, según mostraron los datos de esta semana.

Muchas familias han acumulado ahorros sustanciales durante la pandemia, que están gastando constantemente. Los hogares pagaron deuda durante la pandemia, por lo que tienen la capacidad de utilizar el crédito para sostener el consumo. Y la economía de EE.UU. ha estado agregando empleos rápidamente, lo que, junto con ganancias salariales sólidas, ha ayudado a que los ingresos generales sigan aumentando más rápido que los precios.

“Para ser claros, un fuerte crecimiento de los salarios es algo bueno”, subrayó Powell días atrás. “Pero para que el crecimiento salarial sea sostenible, debe ser consistente con una inflación del 2%”.

