El Tesoro de Estados Unidos busca golpear económicamente a Rusia, pero hay dudas sobre su efectividad

Un funcionario estadounidense recorrió Europa la pasada semana para coordinar medidas enérgicas contra las tácticas de evasión de Rusia y planear futuras sanciones.

Cuando Rusia impuso sanciones de represalia a altos funcionarios estadounidenses el mes pasado, su gobierno apuntó al presidente Joe Biden y sus principales asesores de seguridad nacional, junto con el subsecretario del Tesoro, Wally Adeyemo, cuya agencia ha estado elaborando las medidas punitivas destinadas a paralizar la economía de Rusia.

La medida de Rusia, aunque totalmente simbólica, subrayó el papel central que ha estado desempeñando el Departamento del Tesoro en el diseño y la aplicación de las restricciones financieras más expansivas que Estados Unidos haya impuesto jamás a una potencia económica importante.

Esas restricciones equivalen a una guerra económica contra Rusia, que está entrando en una fase crítica a medida que el número de víctimas de los combates en Ucrania continúa aumentando y el gobierno ruso intenta encontrar formas de evadir o mitigar las consecuencias de las sanciones occidentales.

En un intento por evitar que Rusia eluda las sanciones, Adeyemo, un exfuncionario de la administración Obama, pasó la semana pasada recorriendo Europa para coordinar medidas enérgicas contra las tácticas de evasión de Rusia y planear futuras sanciones. En reuniones con sus homólogos, Adeyemo discutió los planes de los gobiernos europeos para atacar las cadenas de suministro de las empresas de defensa rusas, algunas de las cuales fueron sancionadas por Estados Unidos la semana pasada, y habló sobre las formas en que EE.UU. podría ayudar a proporcionar más energía a Europa para que los países europeos puedan reducir las compras de petróleo y gas rusos, dijo un funcionario del Tesoro.

El miércoles pasado, cinco días después del regreso de Adeyemo, la administración Biden anunció sanciones adicionales a los bancos rusos, las empresas estatales y las hijas adultas del presidente ruso Vladimir Putin.

Aun así, aunque Estados Unidos y sus aliados han promulgado sanciones radicales destinadas a neutralizar el poder económico de Rusia, queda por ver si las restricciones están funcionando.

Durante las últimas seis semanas, EE.UU. y sus aliados en Europa y Asia impusieron sanciones a grandes instituciones financieras en Rusia, su banco central, su cadena de suministro industrial militar y los aliados de Putin, confiscando sus yates y aviones. Se han prohibido las importaciones de petróleo ruso a los Estados Unidos, y Europa está desarrollando planes para alejarse del gas y el carbón rusos, aunque lentamente. La pasada semana, el Departamento del Tesoro prohibió a Rusia realizar pagos de deuda soberana con dólares en bancos estadounidenses, lo que podría empujar a Rusia hacia su primer incumplimiento de pago de deuda en moneda extranjera en un siglo.

Pero hasta ahora, Rusia ha seguido pagando sus deudas. Los controles de divisas impuestos por el banco central de Putin, que impidió que los rusos usaran rublos para comprar dólares u otras monedas fuertes, junto con las continuas exportaciones de energía a Europa y otros lugares, han permitido que el rublo se estabilice y están llenando las arcas de Rusia con más dólares y euros. Eso ha planteado dudas sobre si las medidas han sido efectivas.

“Creo que estamos lidiando con las réplicas de la conmoción y el asombro de las sanciones que se implementaron y el reconocimiento de que las sanciones toman tiempo para impactar completamente una economía”, dijo Juan Zarate, ex subsecretario del Tesoro para financiación al terrorismo y delitos financieros. "Es pedir demasiado a las sanciones hacer retroceder a los tanques, especialmente cuando las sanciones se implementaron después de la invasión".

En un discurso en Londres días pasado, Adeyemo promocionó la capacidad de las sanciones para cambiar el comportamiento y describió las medidas como parte de la ecuación que los adversarios como Rusia deben considerar cuando violan las normas internacionales.

“La idea de que se puede violar la soberanía de otro país y disfrutar de los privilegios de la integración en la economía global es algo que nuestros aliados y socios no tolerarán”, sostuvo Adeyemo en Chatham House, ante un grupo de expertos.

Sin embargo, incluso Estados Unidos, que no depende de la energía rusa, ha debatido hasta dónde llegar con sus sanciones.

Dentro del Departamento del Tesoro, los funcionarios han estado en un debate continuo sobre avanzar en las sanciones sin crear consecuencias no deseadas que sacudirían el sistema financiero e inflamarían la inflación, que se está disparando en gran parte del mundo.

El efecto en la economía de EE.UU. ha sido una de las principales prioridades, y la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, ha expresado su preocupación por las medidas que amplificarían la inflación. Las sanciones a Rusia ya han llevado a precios más altos para la gasolina, y los funcionarios temen que puedan provocar aumentos en los precios de los alimentos y los automóviles a medida que se interrumpen las exportaciones rusas de trigo y minerales.

“Nuestro objetivo desde el principio ha sido imponer el máximo dolor a Rusia y, en la medida de nuestras posibilidades, proteger a Estados Unidos y a nuestros socios de daños económicos indebidos”, dijo Yellen ante el Congreso.

Mientras los funcionarios consideraban cómo apuntar al rublo, Yellen, ex presidenta de la Reserva Federal, argumentó en contra de simplemente imponer una prohibición a las transacciones de divisas, lo que impediría que Rusia comprara dólares. En cambio, sugirió que inmovilizar las reservas extranjeras de Rusia (ahorros que se mantienen en dólares estadounidenses, euros y otros activos líquidos) mientras se crean exenciones para que Rusia acepte pagos por ciertas transacciones de energía, sería la forma más efectiva de infligir daño a la economía de Rusia mientras se minimiza el efecto sobre los EE.UU. y sus aliados.

En una audiencia en el Congreso, los republicanos criticaron esas excepciones por ser lagunas gigantes que permiten a Rusia ganar cientos de millones de dólares por día a través de las ventas de petróleo y gas.

Los funcionarios del Tesoro han estado rastreando las medidas que Rusia ha usado para apuntalar su economía, como la compra de acciones y bonos, y monitoreando las señales de un creciente mercado negro de rublos, lo que indica la disminución real del valor de la moneda. La administración de Biden ha observado con preocupación cómo el valor del rublo se ha recuperado en las últimas semanas, socavando los pronunciamientos hechos por Biden de que las sanciones redujeron la moneda rusa a “escombros”.

“Por supuesto, eso significa que, habiendo dicho eso, cuando el rublo rebota por razones que no necesariamente indican la debilidad de las sanciones, la gente dirá: 'Bueno, fracasaron'”, dijo Daniel Fried, exembajador de Estados Unidos en Polonia y subsecretario de Estado para Europa.

Un funcionario del Tesoro dijo que Estados Unidos también mantenía una lista privada de oligarcas cuyas transacciones financieras estaban bajo vigilancia en preparación para futuras sanciones para que pudieran comprender mejor las redes de personas que ayudan a esas personas a ocultar su dinero. Estados Unidos aún tiene que imponer sanciones a Roman Abramovich, un multimillonario ruso que ya está sujeto a sanciones de la Unión Europea.

Los economistas del Instituto de Finanzas Internacionales escribieron en una nota de investigación esta semana que los mercados internos de Rusia parecían estar estabilizándose como resultado de una política monetaria estricta, controles severos de capital y su superávit en cuenta corriente.

“Las sanciones se han convertido en un objetivo móvil y requerirán ajustes con el tiempo para seguir siendo efectivas”, dijeron.

Vigilar las sanciones a Rusia y garantizar que los esfuerzos contra la evasión se coordinen con Europa ha recaído en gran medida en Adeyemo.

Adeyemo trabajó en el Departamento del Tesoro durante la administración de Obama y fue asesor adjunto de seguridad nacional para economía internacional cuando Estados Unidos estaba promulgando sanciones a Rusia después de que anexó Crimea en 2014. Yellen, economista académica sin experiencia en seguridad nacional, recurrió a Adeyemo el año pasado para dirigir una revisión del programa de sanciones del departamento.

La revisión enfatizó la necesidad de sanciones, que a menudo se implementaron unilateralmente durante la administración Trump, para tener una estrecha coordinación con los aliados de los EE.UU. con el objetivo de que puedan “interrumpir, disuadir y prevenir” acciones que socavan la seguridad nacional de los EE. UU.

Adeyemo se ha estado coordinando de cerca con funcionarios del Departamento de Estado y con Daleep Singh, quien fue subsecretario adjunto de asuntos internacionales en el Tesoro durante la administración de Obama y ahora es asesor adjunto de seguridad nacional para economía internacional.

Julia Friedlander, exasesora principal de políticas para Europa en la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro, dijo que la administración Biden había sido más agresiva con las sanciones a Rusia que la nación en 2014, cuando existía la preocupación de tomar medidas que no eran "proporcionales" y eso podría desestabilizar la economía de Rusia. La acumulación gradual de tropas de Rusia que se dirigían a Ucrania antes de la guerra, dijo, también le dio a la administración de Biden más tiempo para coordinarse con los aliados y prepararse para implementar las sanciones rápidamente una vez que comenzó la invasión.

“Realmente es un cambio táctico entre una respuesta proporcional contra las personas involucradas y querer infligir daño como táctica”, dijo Friedlander.

Pero algunos expertos en sanciones sostienen que la administración de Biden no ha ido lo suficientemente lejos y ha sido demasiado cautelosa. Muchas de las medidas más duras que Estados Unidos usó contra Irán para evitar que se beneficiara de las exportaciones de energía aún no se han usado contra Rusia. Varios bancos importantes aún no han sido sancionados o cortado el SWIFT, el servicio de mensajería financiera internacional. Y Estados Unidos ha andado con cuidado a la hora de presionar a Europa para que deje de comprar energía rusa.

“El tiempo no está del lado de Ucrania”, dijo Marshall Billingslea, quien fue subsecretario del Tesoro para el financiamiento del terrorismo en la administración Trump. “Cuanto más tiempo la administración regatea estas medias tintas y no toma medidas para paralizar realmente la economía rusa, más dura la ofensiva rusa y más masacres, destrucción y crímenes de guerra continúan”.

Yellen sostuvo que cualquier sanción dirigida al sector energético de Rusia debería coordinarse estrechamente con Europa, que sigue dependiendo en gran medida del petróleo y el gas rusos. Dar ese paso, agregó, podría tener consecuencias no deseadas.

“Es probable que veamos precios que se disparen si impusiéramos una prohibición total del petróleo”, subrayó Yellen.

