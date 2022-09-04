El particular comportamiento del mercado laboral estadounidense

DEMANDA FUERTE EN JULIO

Las vacantes superan en número a los trabajadores desempleados en una proporción de 2 a 1.

the new york times

La demanda de trabajadores se mantuvo fuerte en julio, una señal de que el mercado laboral de EE.UU. se mantiene vibrante, incluso cuando la Reserva Federal intenta enfriar la economía elevando las tasas de interés.

Las vacantes laborales aumentaron a 11.2 millones, informó el Departamento de Trabajo en su última Encuesta mensual de vacantes laborales y rotación laboral, o JOLTS.

La encuesta incluyó una gran revisión al alza para las vacantes en junio, a 11 millones desde un estimado de 10.7 millones. La cifra alcanzó un récord de más de 11.8 millones en marzo.

La ayuda sustancial durante los altibajos de la pandemia ha mantenido a flote a las empresas de todos los tamaños y las finanzas de los hogares relativamente sanas, lo que ha dado como resultado una demanda sólida de una amplia gama de bienes y servicios. Pero la fuerza laboral sigue siendo más pequeña que antes de la pandemia, lo que obliga a los empleadores a luchar para contratar.

Las vacantes superan en número a los trabajadores desempleados en una proporción de 2 a 1.

Los mayores aumentos en las vacantes se produjeron en trabajos de transporte, almacenamiento y servicios públicos. En una señal de recuperación continua, las industrias de las artes, el entretenimiento y la recreación, que se han beneficiado enormemente de la relajación de las preocupaciones y restricciones de COVID, tuvieron un aumento en las publicaciones.

Varias empresas destacadas anunciaron despidos este verano. Pero tanto la tasa general como la cantidad de despidos se han mantenido estables mensualmente, mientras que la tasa recientemente elevada de renuncias disminuyó solo levemente en julio, lo que demuestra que los trabajadores aún pueden dejar los trabajos que consideran insatisfactorios.

Sin embargo, hubo algunos signos de debilidad. La encuesta encontró que las ofertas de trabajo disminuyeron en la fabricación de bienes duraderos en aproximadamente 47.000. Algunos economistas dicen que esto no es sorprendente después de la intensa demanda de bienes por parte de los consumidores al comienzo de la pandemia. Pero también puede ser una señal temprana de condiciones financieras más estrictas como resultado del intento de la Fed de controlar los aumentos de precios.

Economistas y analistas bancarios advirtieron que el informe hacía probable que la Fed se mantuviera agresiva en el aumento de las tasas de interés, ya que el banco central intenta debilitar el mercado laboral para que las ganancias salariales y el gasto del consumidor, que se han desacelerado, disminuyan aún más en una mejor alineación con la economía de oferta restringida.

“El mercado laboral sigue siendo sorprendentemente resistente a los mejores esfuerzos de la Fed para calmarlo”, dijo Mark Zandi, economista jefe de Moody’s Analytics. “La Fed quiere desesperadamente que el crecimiento del empleo se desacelere y que el desempleo se estabilice, incluso que aumente un poco, para sofocar las presiones de salarios y precios”.

El informe de empleo del Departamento de Trabajo de julio fue inesperadamente fuerte, mostrando una ganancia de 528,000. Zandi indicó que los datos JOLTS "candentes" pondrían aún más atención en los datos de contratación de agosto, que se publicarán el viernes.

La demanda de mano de obra es particularmente notable porque, con base en el producto interno bruto ajustado por inflación, la economía se contrajo levemente en la primera mitad del año. A pesar de los precios más altos, la cantidad bruta de bienes y servicios que se intercambian sigue siendo considerable, lo que alimenta la demanda de mano de obra.

“Millones de estadounidenses todavía pueden encontrar empleo o incluso ascender a un puesto mejor pagado”, dijo Robert Frick, economista de Navy Federal Credit Union. “Es posible que estemos viendo un segundo impulso para el crecimiento económico después de la alta inflación y la desaceleración del crecimiento del empleo en la primavera”.

Algunos comentaristas dicen que los datos sobre las vacantes pueden estar algo exagerados porque las empresas tienen pocos incentivos para eliminar las listas, incluso si la urgencia de contratar ha disminuido.

Y hay señales de que la marea puede estar cambiando. Una encuesta de más de 100 directores financieros realizada por Deloitte, mostró que casi todos esperaban disminuciones en los ingresos, la contratación y la expansión general en el próximo año.

Sus expectativas de crecimiento de los salarios y la dotación de personal disminuyeron. Esperan que el crecimiento salarial anual sea del 4,8% y el crecimiento del personal del 2,6%, ambos por debajo del 5,3% en la encuesta trimestral anterior.

La Fed también está dejando huella en el financiamiento corporativo, lo que puede afectar la capacidad o las decisiones de contratación: aproximadamente 1 de cada 10 directores financieros de empresas públicas consideró que el financiamiento de la deuda era atractivo, frente a 9 de cada 10 hace un año.

Aun así, los ejecutivos se mantuvieron relativamente confiados sobre las perspectivas de sus propios negocios, una desconexión que refleja cómo los consumidores han mantenido una perspectiva económica sombría en todos los ámbitos, mientras que las personas en la mayoría de los niveles de ingresos continúan gastando en niveles elevados.

