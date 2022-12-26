Cuando las buenas noticias son malas noticias en Estados Unidos

Una recesión parece menos probable y menos estadounidenses están desempleados. Esas fueron malas noticias para las acciones al cierre de la pasada semana.

Los principales índices bursátiles cayeron bruscamente cuando los nuevos datos económicos revivieron las preocupaciones sobre los intentos de la Reserva Federal de combatir la inflación.

"Todavía estamos en un poco de 'buenas noticias son malas noticias para el mercado', porque los datos económicos mejores de lo esperado significan que la Fed seguirá siendo más restrictiva en sus políticas", dijo Jonathan Krinsky, técnico jefe de mercado en la firma de corretaje BTIG.

El número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de beneficios por desempleo aumentó menos de lo esperado la semana anterior, según mostraron datos del Departamento de Trabajo, lo que sugiere que el mercado laboral se mantuvo ajustado. Al mismo tiempo, una actualización del producto interno bruto indicó que la economía se recuperó más rápido en el tercer trimestre de lo estimado previamente.

Combinados, los informes económicos sugirieron a los inversionistas que la Reserva Federal podría necesitar continuar elevando las tasas de interés y mantenerlas allí por más tiempo en un intento por desacelerar la economía.

Ante esas noticias, el S&P 500 bajó casi un 3% y el índice Nasdaq de tecnología pesada cayó aproximadamente un 3,7% el pasado jueves. Al final del día, cada índice había recuperado algo de terreno. El S&P y el Dow cayeron un 1,4% y un 1%, mientras que el Nasdaq terminó con una caída del 2,2%.

El comercio de acciones fue volátil durante toda la semana, ya que los inversores han lidiado con la determinación de la Fed de seguir siendo agresiva en su lucha contra la inflación. Los funcionarios de la Fed indicaron recientemente que las tasas de interés aumentarían más drásticamente de lo que muchos esperaban, ya que los encargados de formular políticas trataron de evitar los obstinados aumentos de precios.

“Tenemos más trabajo por hacer”, dijo la semana pasada el presidente de la Fed, Jerome Powell. Su mensaje resonó en todo el mundo, ya que los bancos centrales de Europa también anunciaron nuevos aumentos de tasas.

Las ventas se intensificaron después de que David Tepper, el multimillonario fundador del fondo de cobertura Appaloosa Management, dijo en CNBC que apostaba a que los precios de las acciones seguirían cayendo.

“Como administrador de fondos de cobertura, me voy a quedar corto”, dijo Tepper, citando el movimiento global de los bancos centrales para usar tasas de interés más altas y otras medidas de ajuste monetario para tratar de frenar la inflación.

“Creo que las ventajas y desventajas simplemente no tienen sentido para mí cuando tengo tanta gente diciéndome, tantos bancos centrales diciéndome lo que van a hacer”, dijo.

La última actualización del PIB mostró que la economía de EE.UU. creció a un ritmo anual inesperadamente fuerte del 3,2 % entre julio y septiembre. Eso fue superior a una estimación anterior del 2,9%. El crecimiento trimestral siguió a una contracción durante la primera mitad del año.

Para Krinsky, la venta masiva del jueves no fue una sorpresa. Los movimientos del precio de las acciones en diciembre, especialmente al final del mes, tienden a reflejar cualquier tendencia a largo plazo que ya esté en marcha. Hay menos participantes del mercado para comerciar, y es poco probable que hagan apuestas audaces en esta época del año.

“Todavía estamos en un mercado bajista”, dijo Krinsky, y agregó que consideraba que los precios de las acciones estarían atrapados en un escenario de pérdida para el resto del año.

“Si los datos económicos son mejores, la Fed seguirá siendo restrictiva, y si los datos económicos se deterioran, probablemente nos dirigimos a una recesión mucho más profunda. Esa es la propuesta de perder-perder para el mercado en este momento”, dijo.