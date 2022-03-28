Cómo hacen frente los británicos a la inflación

El ministerio de Hacienda saca a relucir un paquete de medidas

Hay perspectivas sombrías en el Reino Unido para el ingreso de los hogares, con caída de 2,2% en el año fiscal que se inicia en abril.

the new york times

En Gran Bretaña, las ondas de choque económicas de la guerra en Ucrania están exacerbando la contracción de los presupuestos familiares y aumentando los temores de una crisis del costo de vida. El gobierno británico anunció algunas medidas el miércoles pasado para ayudar a las personas a hacer frente al aumento de los precios, que se encuentran en su nivel más alto en tres décadas, incluida la reducción de los precios de la gasolina.

Pero el plan, que pedía algunos recortes de impuestos y beneficios adicionales para las personas de bajos ingresos, recibió críticas de analistas y legisladores de la oposición, quienes señalaron los problemas económicos cada vez más profundos de Gran Bretaña.

Rishi Sunak, el ministro de Hacienda, dijo que las sanciones al gobierno del presidente Vladimir Putin y los esfuerzos para aislar a Rusia estaban afectando a la economía británica. Esto se sintió más agudamente en el costo de vida, dijo. Horas antes, el gobierno informó que la inflación estaba en su nivel más alto desde 1992, con un aumento de los precios del 6,2% respecto al año anterior.

“Las acciones que hemos tomado para sancionar al régimen de Putin no son gratuitas para nosotros en casa”, dijo Sunak a los legisladores cuando anunció una actualización de los planes fiscales y presupuestarios del Tesoro el miércoles. “La invasión de Ucrania presenta un riesgo para nuestra recuperación, como lo es para países de todo el mundo”.

La Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, que proporciona pronósticos económicos y fiscales independientes para el gobierno, rebajó su perspectiva para la economía británica. El producto interno bruto aumentará un 3,8% este año y un 1,8% el próximo, dijo el miércoles. Hace cinco meses, la agencia pronosticó un crecimiento del 6% este año y del 2,1% en 2023. La inflación promediará el 7,4% este año y no volverá a caer por debajo del objetivo del banco central del 2% hasta 2024, dijo.

Las perspectivas para los ingresos de los hogares son aún más sombrías. Teniendo en cuenta la inflación, el ingreso familiar disponible por persona caerá un 2,2% en el próximo año fiscal que comienza en abril, dijo la agencia. Esa sería la mayor caída en un solo año desde que comenzaron los registros oficiales en 1956.

A pesar del deterioro de las perspectivas económicas, Sunak parecía reacio a desviarse demasiado de sus planes anteriores de gastos e impuestos. Su discurso fue el primer anuncio fiscal del Tesoro desde que Gran Bretaña puso fin a sus restricciones pandémicas, después de haber gastado alrededor de 311 mil millones de libras (US$410 mil millones) en su respuesta al virus para servicios de salud, empresas y trabajadores. Sunak ha declarado en repetidas ocasiones la necesidad de reparar las finanzas públicas, aumentar temporalmente los impuestos y reducir el gasto público.

Las intervenciones anunciadas el miércoles fueron limitadas. Durante un año, el gobierno reducirá los impuestos sobre la gasolina y el diesel en 5 peniques por litro, lo que dice que le ahorrará al conductor promedio alrededor de 2 libras por semana. Las autoridades locales obtendrán otros 500 millones de libras para apoyar a los hogares de bajos ingresos. Y el mayor anuncio del día fue el aumento en el umbral de ingresos que los trabajadores deben cumplir antes de pagar el Seguro Nacional, un impuesto amplio que financia las pensiones estatales y algunos beneficios.

“El recorte en el impuesto sobre el combustible, aunque muy bienvenido, es solo una gota en el océano en comparación con el tsunami más grande de aumento de costos que está afectando a las empresas y los hogares”, dijo Shevaun Haviland, director general de las Cámaras de Comercio británicas, en una declaración.

Antes de los anuncios del miércoles, se habían planteado expectativas de que Sunak haría movimientos más audaces. Los datos mostraron que el endeudamiento fue menor de lo pronosticado anteriormente, lo que llevó a algunos economistas a concluir que el Tesoro tenía espacio para gastar más. Otros, señalando el aumento de los precios, dijeron que el gobierno debería descartar su plan para aumentar el Seguro Nacional para empleadores y trabajadores el próximo mes, para aliviar el retraso en el Servicio Nacional de Salud y financiar la atención social para adultos.

El gobierno se apega a este plan.

“Lo que realmente se destaca hoy es lo que faltaba”, dijo Paul Johnson, director del Instituto de Estudios Fiscales, un grupo de expertos de Londres, en un comunicado. Sunak “no ha hecho nada más por los dependientes de los beneficios, los más pobres, además de una pequeña cantidad de dinero extra para que las autoridades locales dispensen a su discreción”, dijo.

Durante meses, los activistas han advertido que las personas de bajos ingresos y las que reciben beneficios del gobierno británico ya estaban demasiado agotadas por las facturas de energía más altas, los precios de la gasolina y los costos de los alimentos. Los hogares habían comenzado a reducir el gasto apagando la calefacción durante períodos más largos del día durante el invierno o renunciando a las comidas para llevar, por ejemplo. El próximo mes, el precio máximo en las facturas de energía de millones de hogares aumentará un 54 %, o alrededor de 700 libras, debido a los aumentos del precio mayorista del gas natural el año pasado.

Sunak ha estado bajo una intensa presión para amortiguar el impacto de los aumentos de precios, y en febrero, el Tesoro dijo que gastaría alrededor de 9 mil millones de libras este año para dar a la mayoría de los hogares hasta 350 libras de descuento en sus facturas en forma de préstamos y devoluciones de impuestos. Pero la situación se ha vuelto más grave desde entonces. Se espera que la inflación alcance un máximo de casi el 9% en el cuarto trimestre, dijo la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, ya que las facturas de energía aumentan nuevamente cuando se restablece el límite de precios en octubre.

El miércoles, Sunak dijo que estaba eliminando el IVA, un tipo de impuesto a las ventas, en productos como aislamiento, bombas de calor y paneles solares, que mejoran la eficiencia energética en los hogares, para hacer frente al aumento de las facturas de energía.

El mandato de Sunak como canciller comenzó justo cuando el coronavirus llegó a Gran Bretaña y se ha caracterizado por la gestión de crisis. Su plan sin precedentes de pagar hasta el 80 % de los salarios de millones de personas cuando la economía se bloqueó en marzo de 2020 lo hizo increíblemente popular. Y hubo otros generosos programas de subvenciones y préstamos para empresas. Pero con el tiempo, sus esfuerzos por reducir el vasto gasto público de la era de la pandemia han resultado en cambios de política y una caída en la popularidad.

En octubre, mirando hacia el final de la pandemia, presentó su plan para una “economía apta para una nueva era de optimismo”, proponiendo grandes planes de gasto para mejorar la educación, el Servicio Nacional de Salud y las habilidades laborales. Sin embargo, la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria advirtió que la escasez de mano de obra posterior al Brexit, la disminución del comercio, las interrupciones en la cadena de suministro y el aumento de las facturas de energía pesarían sobre el crecimiento económico.

En un discurso el mes pasado, Sunak dijo que quería construir una “nueva cultura empresarial” y una economía centrada en los “principios del libre mercado”. En esta visión, más gasto público no es la respuesta para arreglar el mediocre crecimiento de la productividad de Gran Bretaña. La inversión empresarial privada era primordial.

ero Gran Bretaña y Europa continental han salido de una crisis y rápidamente se encontraron en medio de otra, con empresas pidiendo más apoyo del gobierno. Rusia, un importante productor de materias primas, está siendo aislada económicamente, y los líderes británicos y de la Unión Europea han anunciado planes para hacer que sus economías sean independientes del petróleo y el gas rusos, una transición que probablemente conducirá a precios de la energía más altos a corto plazo, más inflación. decisiones políticas generales y duras.

