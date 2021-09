De viaje por Orlando: el regreso a la tierra de la fantasía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Viajar en pandemia es aún un reto. Los países tienen restricciones y pasar por las fronteras no es tan sencillo como lo era hace menos de dos años. Hisopados de por medio, mascarillas, seguros médicos y declaratorias de salud son parte de esta nueva realidad para los viajantes.

El ingreso a Estados Unidos requiere un test de COVID-19 negativo de menos de 72 horas (puede ser por PCR o a través de un test rápido de antígeno). Quienes no lo presentan ni siquiera pueden abordar el avión.

Un vuelo directo a Miami toma alrededor de nueve horas, durante las que el uso de tapabocas es obligatorio en todo momento. Desde allí hay que sumarle casi cuatro en coche (alrededor de 380 kilómetros) o una hora de avión para llegar a Orlando.

Mientras en Montevideo las temperaturas permanecían a principios de agosto por debajo de los 10ºC, el estado de Florida vive casi en una primavera-verano eterna. En el otoño boreal las máximas pasan los 30ºC y las sensaciones térmicas diarias llegan hasta los 38ºC. Al clima casi tropical se suman tormentas eléctricas diarias y lluvias que son cortas pero intensas, por lo que en estos meses del año hay que estar preparado con sombrero y protector solar, pero también ropa que se moje y seque rápido o pilots.

Si no fuera por la cantidad de parques de diversiones que existen en el área, Orlando probablemente sería una ciudad más del interior del estado de Florida. Hace 50 años, la zona fue elegida por Walt Disney para crear Walt Disney World, un parque que amplió su sueño creado en la ciudad de Los Ángeles. Allí conviven varios parques temáticos: SeaWorld, Busch Gardens y el segundo complejo más grande después de Disney: Universal Resorts.

Los precios se incrementaron para los viajeros de estas latitudes. Eso no quiere decir que Estados Unidos tenga una gran inflación, sino que el dólar subió para el uruguayo. Comer en una cadena de comida rápida ronda los US$ 10, mientras que dentro de los parques de diversiones la cifra asciende a los US$16. Los supermercados, en cambio, tienen opciones más económicas. Una ensalada o comidas que pueden cocinarse al microondas cuestan entre US$ 3 y US$ 4.

La pandemia afectó en gran medida al turismo y los grandes emprendimientos de la zona han cambiado su funcionamiento. Mientras en otras épocas el turismo internacional llegaba con intensidad a Orlando, ahora se nota que hay más locales. En los hoteles, los buffets o el servicio en las habitaciones se redujo casi al mínimo.

Si bien el tapabocas no es obligatorio en Florida, la mayoría de los emprendimientos alientan a usarlos en espacios cerrados e incluso los ofrecen al ingresar a supermercados o shoppings, siguiendo los lineamientos del CDC (Centro para el control y prevención de las enfermedades de Estados Unidos), que recomienda el distanciamiento social, la higiene de manos y el uso de mascarillas en espacios cerrados.

Disney

Los parques de Disney ocupan varias hectáreas de la zona. Los temáticos —Magic Kingdom, Animal Kingdom, Epcot y Hollywood Studios— se reparten los personajes y franquicias de películas y series que más impacto generan.

En la tierra de la fantasía, la COVID-19 parece una ilusión. Si bien es necesario agendar con anterioridad para asegurarse la entrada a cada parque, las multitudes llegan para disfrutar del entretenimiento, por lo que el distanciamiento social es prácticamente imposible.

El show de fuegos artificiales en Magic Kingdom. Foto: Mariana Malek

Magic Kingdom es el más popular y tradicional. Con su castillo de la Cenicienta como el punto referencia central, fue el primero en crearse. A partir del 1º de octubre comenzará con las celebraciones por su 50º aniversario. En él las atracciones son más bien familiares, con paseos livianos y montañas rusas moderadas como la de los siete enanitos o la tradicional Space Mountain. La pandemia se nota: los personajes ya no recorren las calles del parque para sacarse fotos. Eso fue sustituido por numerosos desfiles con carros alegóricos.

La frutilla de la torta es el show de fuegos artificiales al caer la noche. Durante 19 minutos, el castillo de Cenicienta se ilumina. Sobre él se proyectan fragmentos de películas, se escuchan las bandas sonoras y se narra una nueva historia. Este es el momento donde la vieja normalidad parece más presente: como si se tratara de un concierto, miles de personas se concentran en la plaza central del parque de cara al edificio.

La tierra de Star Wars en Disney Hollywood Studios. Foto: Mariana Malek

Hollywood Studios es el parque con más novedades por albergar las atracciones de Star Wars. Además de emular el clima de lugares ficticios como Tatooine —planeta donde nació Anakin Skywalker, más conocido como Darth Vader—, las nuevas atracciones incluyen un simulador que permite pilotear el Halcón Milenario y una atracción que combina actuación, experiencia, hologramas y otro simulador donde los turistas se convierten en parte de la resistencia que lucha contra la primera orden (los malos de la franquicia).

Universal

Los parques de Universal son probablemente los más atractivos para los adultos. Mientras en la competencia se exige el tapabocas en lugares cerrados y filas, este resort recomienda su uso a través de un mensaje por los altavoces y ofrece mascarillas temáticas en sus tiendas.

Universal incluye tres parques: uno de agua y dos de juegos. Dentro de los últimos están Universal Studios e Islands of Adventure: en ambos la gran atracción es el mundo mágico de Harry Potter.

El Callejón Diagon en Universal Studios. Foto: Mariana Malek

Universal Studios recrea las calles de los Ángeles y Nueva York. La impactante montaña rusa Rock it recibe a los osados para un vertiginoso viaje al ritmo de la música de su elección. Entre sus atracciones se destacan la montaña rusa de la película La Momia en la que se transita casi en la oscuridad total y varios simuladores: los Minions, Transformers y Los Simpsons.

En Universal Studios se encuentra también una recreación de Londres, donde se puede visitar el famoso Callejón Diagon de Harry Potter y sumergirse en un mundo mágico que incluye varitas interactivas, un dragón que tira fuego y una atracción que propone recorrer el banco mágico Gringotts en una montaña rusa con lentes 3D. Además, hay una réplica de la estación King’s Cross, donde al igual que en las novelas de Harry Potter se puede acceder al andén 9 ¾, tomar el Expreso de Hogwarts y viajar a Hogsmeade —el pueblo mágico junto al que está el colegio Hogwarts de Magia y Hechicería— y trasladarse así al Parque Islands of Adventure. El interior del castillo de Hogwarts se recorre para llegar a un simulador en el que realmente se vuela en una escoba y no tiene desperdicio. La atracción que refería al Torneo de los Tres Magos fue sustituida por un paseo por el bosque prohibido y una montaña rusa sorprendente en la que los pasajeros viajan en una moto y su sidecar.

La montaña rusa de Hulk en Islands of Adventure. Foto: Mariana Malek

Islands of Adventure incluye también a los superhéroes, con la montaña de Hulk, las caídas libres del Doctor Doom o el simulador de Spiderman. En Toon Lagoon dominan los juegos de agua: los rápidos de Popeye y la montaña rusa acuática; en la tierra de Jurassic Park, la atracción tradicional es la que invita a un paseo por el Parque Jurasico en lancha que termina de forma inesperada y, la novedad, es la Velocicoaster, una montaña rusa en la que las vueltas de cabeza y la velocidad son intensas.