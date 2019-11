Timothée Chalamet entre el arte y una redefinición de la masculinidad

"The King": el derecho al trono inglés

Al momento de escribir estas líneas The King no había sido estrenada en Uruguay; está disponible en Netflix desde el viernes. Basado en las obras de teatro Enrique IV y V de Shakespeare, el papel de Timothée es el de Enrique V, un príncipe que en la Inglaterra del siglo XV debió asumir el trono tras la muerte de su padre, pasando de ser el joven descarriado que no tenía intereses monárquicos, a luchar por el respeto como rey.