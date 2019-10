Nicki Nicole, la nueva promesa del trap

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Nicki Nicole es reproducciones. Es seguidores. Es likes y comentarios. Nicki Nicole es Instagram, Tiwitter, Youtube, Spotify. Es números. Es videos. A veces es rap pero casi siempre es trap. Nicki Nicole, 18 años, rosarina del mismo Rosario que Fito Páez o Lionel Messi, es el nuevo fenómeno del trap en Argentina y en Latinoamérica. Y vino, Nicki, a mover un género dominado por hombres, a cantar con una voz que siempre pareciera quebrarse, a cantarle, como casi siempre, como casi todas, como casi todos, al amor. Vino, también, a seguir los pasos de Cazzu, la otra trapera argentina que llena teatros y con quien compartió escenario en el Ópera, en plena Avenida Corrientes.



Como parte de un tiempo que nunca requiere de la presencia para hacer de algo o alguien un suceso masivo, Nicki Nicole se expande y trasciende fronteras, pantallas y celulares hasta transformarse en tendencia en cada espacio virtual en los que habita: en Youtube, en Spotify, en Twitter, en las búsquedas de Instagram.

En la misma semana que Jimena Barón, Lali Espósito y Tini Stoessel lanzaron sus nuevas canciones, Nicki Nicole publicó Fucking diablo, con video incluido. Este es su quinto tema pero es el primero que tiene un video que, se nota, fue hecho después de “la fama”: con una producción que implica varios cambios de vestuarios y de locaciones, que involucra a un actor y una producción de gran magnitud.



En solo un día, el video de Fucking diablo acumuló más de dos millones de reproducciones en Youtube. Allí estuvo en el cuarto puesto de las tendencias de la semana, solo detrás de sus colegas argentinas. En menos de una semana había llegado a los cuatro millones de reproducciones y estaba en los más escuchados de Spotify.



Nicki Nicole también es tendencia. No solo en las plataformas digitales, donde todas sus canciones superan el millón de reproducciones sino también en la vida real. Es tendencia porque su música, sus formas y sus contenidos marcan un rumbo que tiene a los y las jóvenes como protagonistas de la escena musical de Argentina y de la región y con ellos al trap como género principal.

Wapo traketero

Nicki Nicole

Todo empezó en la cocina de su casa en Rosario, Santa Fe. Nicki Nicole era una niña que armaba “shows” en los que cantaba y bailaba con sus amigos y se los presentaba a su familia. “A medida que fui creciendo, en las competencias de freestyle encontré la forma de expresarme y desarrollar un arte mucho más formado”, contó en una entrevista con el portal de Red Bull.



Después de la cocina y después del freestyle compuso Ahora quiere volver, junto a Jonavi, rapero argentino. Ese es el primer video de Nicki que figura en Youtube. Después vino No puedo seguir, también junto a Jonavi. Los dos videos pasaron, al principio, desapercibidos.



En abril de este año, Nicki escribió una canción, grabó un video y lo subió a Youtube. En unas pocas semanas Wapo Traketero estaba en el top 50 de los más escuchados de Spotify en Argentina y en menos de un mes de metió en el top 100 mundial. Ahora en Youtube el tema tiene más de 27 millones y medio de reproducciones.

Pero el verdadero quiebre para empezar a transformarse en lo que es y en lo que sin dudas será Nicki Nicole con unas pocas canciones más, fue la Music Session que grabó junto a Bizarrap, productor que ha grabado temas y videos en un mismo formato con todos los raperos y traperos del momento: Ca7riel, Kiddo Toto, Paco Amoroso o el Duki, entre tantos otros. La de Nicki Nicole fue la número 13, la primera que Bizarrap hizo con una mujer y la que rompió todos los números. Con más de medio millón de reproducciones, la voz tan particular de Nicki Nicole se transformó desde entonces en una de las más escuchadas por los jóvenes del momento y sus temas en las nuevas sensaciones del trap. “Recién ahora pude tomar conciencia y relajarme para disfrutarlo. Al principio todo fue tan rápido que me costaba asimilar y creer que estaba pasando, soñaba con vivir algo así, pero esperaba que sea algo más progresivo. Son ese tipo de cosas que uno no cree que puedan pasarle, pero ahora que ya estoy más relajada me encuentro muy feliz por saber que lo que más amo hacer pueda generar todo lo que genera en las personas”, dijo en la misma entrevista.

Después, ya con dos millones de seguidores en Instagram esperando nuevas canciones, lanzó Años luz y Fucking diablo, además de compartir escenario con Cazzu, hacer sus primeros shows en vivo y ser programada como una de las artistas que estará en el Buenos Aires Trap el próximo noviembre.



Nadie sabe muy bien qué sucederá con estas nuevas figuras que llegan, casi siempre, para generar un impacto, para revolucionar, para hacerse notar, para decir cosas con nuevas formas. Lo cierto es que, al menos en Latinoamérica, este es el gran momento del rap y del trap y las nuevas generaciones son las fucking amas de estos estilos.



Nota al pie: mientras esta nota estaba siendo escrita, Nicki Nicole aumentó más de 600 seguidores en Instagram.