Escuchar podcast, una tendencia que crece

Juan hace ejercicio todos los días y los fines de semana hace más de 20 kilómetros en bicicleta por día. Los auriculares son su único compañero pero no siempre quiere que la música sea lo que sale de ellos. Algo parecido le ocurre a Laura cuando va en auto de su casa al trabajo y viceversa. Y aunque suelen escuchar la radio, no siempre los programas que se están emitiendo en ese momento, son sus favoritos. A Javier y Analía, a veces, cuando están en su casa juntos, simplemente les gusta imaginarse los personajes mientras alguien les cuenta un cuento.

Todos ellos comparten algo en común: son asiduos consumidores de podcasts, un anglicismo que tiene por origen la producción de audios en dispositivos Apple (de ahí el "pod") y significa "archivo de audio que se hace disponible a través de Internet para ser descargado, que en general forma parte de una serie y cuyas nuevas entregas son recibidas por los suscriptores de manera automática".

Aunque en Uruguay los consumidores de podcast parecen estar creciendo —en muchos casos al influjo de la práctica de deportes solitarios o el aumento del tiempo en el tránsito— en el mundo el fenómeno lleva ya varios años.

Nadie sabe con precisión cuántos podcast se producen en el mundo. A falta de estadísticas confiables, se calcula por el número de oyentes que no deja de crecer año tras año. Solo en Estados Unidos, 112 millones de personas reconocen haber escuchado un audio en diferido alguna vez, 64 millones al menos una vez al mes y 42 millones lo hacen una vez a la semana. Dos tercios de los podcasts son escuchados en teléfonos y tabletas, mientras que más de la mitad (52%) en casas y 18% en los automóviles.

En otros países los datos son más difíciles aún de obtener, y en Uruguay el Buró de Radios no mide descargas a dispositivos o escuchas fuera del horario de emisión de esos contenidos a través de otras plataformas. Una pista puede ser el aumento en la producción de estos productos.

Contenidos.

El impulso de los dispositivos por voz también llegó al periodismo y a los contenidos. En Estados Unidos, los líderes en este camino son la radio pública y The New York Times, seguidos de cerca por The Washington Post, propiedad de Jeff Bezos, el dueño de Amazon y por ende un gran impulsor de los asistentes. The New York Times lanzó hace unos meses el informativo diario The Daily y hoy ya puede considerarse un éxito. La propia compañía ha confirmado que el podcast del Times supera los 100 millones de descargas, creciendo 34% desde junio.

En agosto pasado The Daily registró 3,8 millones de oyentes, con un importante porcentaje de público joven. Al menos dos tercios de los escuchas tienen menos de 40 años y más de un tercio tienen 30 o menos.

Sam Dolnik, asistente del editor en NYT, señala que planean construir una "franquicia" en torno al éxito de The Daily. Este negocio podría proporcionar una creciente línea de ingresos que ayude a superar las pérdidas relacionadas con la publicidad impresa. The Daily sigue la fórmula de las tres E: emoción, pericia y compromiso. Según asegura Dolnik, la emoción la pone la relación que se establece entre el presentador Michael Barbaro y sus oyentes; la pericia la aporta un grupo de más de 120 periodistas que conversan con Barbaro sobre el tema del día, y el compromiso no se mide por el número de descargas, sino por los usuarios únicos mensuales o los comentarios que recibe el presentador por correo electrónico y su cuenta de Twitter. A fin de año anunciaron el lanzamiento de una plataforma exclusiva para escuchar los podcasts producidos por ellos y así no perder parte del negocio en la distribución.

NPR, la radio pública norteamericana, continúa siendo líder en estos productos con This American Life, su podcast estrella a la cabeza. De allí salió, como un spin off, Serial el podcast más exitoso de la historia.

This american life

Asimismo, la BBC lanzó una serie de podcasts que van desde contenidos de noticias, hasta humor y cuentos de terror y miedo.

En paralelo, The Washington Post trabaja en un producto específico para el asistente de Amazon y que probablemente tenga el nombre: "¿Qué me perdí Alexa?". La idea es diseñar contenidos específicos y conversacionales para que los usuarios se enteren de las ultimas noticias mientras desayunan. El grupo que desarrolla el producto asegura que un norteamericano promedio se toma entre cinco y diez minutos para llevar adelante esa tarea. El desafío es mantenerlo atento.

Serial, un inesperado fenómeno mundial. "Durante el último año, he pasado cada día laboral intentando averiguar dónde estuvo un estudiante de secundaria una hora después de que saliese de la escuela en 1999". Así comienza la primera temporada de Serial, el podcast más exitoso de la historia. Narrado en inglés por la periodista Sarah Koenig de la radio pública estadounidense, es el relato en de la investigación en torno a la muerte de Hae Min Lee, una joven de 17 años que fue asesinada presuntamente por su exnovio Adnan Syed un 13 de Enero de 1999.

Durante meses de 2014, cada semana Koenig y su equipo investigaron y relataron cada uno de los aspectos del caso. El impacto de Serial —que era escuchado por más de un millón de personas en cada episodio— fue tan grande que Syed obtuvo un nuevo juicio que ahora está en curso.



Asistentes.

"¿Qué me perdí Alexa?" Una frase que, como antes hubiera sido por ejemplo "te comparto la ubicación por WhatsApp", para la mayoría de nosotros aun no tiene mucho significado.

"Si la voz va a estar en todas partes, querés ver la transición de voz desde el hogar, cuando te subís a tu auto ... también la querrás en el trabajo", dijo Steve Rabuchin, vicepresidente de Alexa Voice Service y Alexa Skills de Amazon en el CES 2018. Y agregó: "Nos vamos al auto y a estos otros lugares porque creemos que la voz es una interfaz natural y debería ser ambiental".

Hasta ahora, los asistentes de voz han creado una base de fans como controladores de la casa inteligente, ayudando a la gente a reproducir música u operar sus luces conectadas. El desafío será si estos asistentes pueden efectivamente hacer la transición a otros lugares. Esa prueba ya se está desarrollando en teléfonos, con los asistentes Siri, Alexa y Google Assistant ya disponibles en montones de teléfonos, aunque los resultados han sido mixtos.

La capacidad de comunicarnos a partir de nuestro lenguaje natural con los dispositivos electrónicos generará, según los especialistas, una nueva revolución tecnológica. Según un estudio llevado adelante por Google, ya en 2017 una de cada cinco búsquedas realizadas se llevaron adelante con la voz.

Tortulia

CINCO RECOMENDADOS PARA INGRESAR EN EL UNIVERSO DE LOS PODCAST

Este podcast está dedicado a presentar historias reales poco conocidas. "Tienen algo siempre en común: son dramáticas, hilarantes o muchas veces ambos. Convencidos de que la realidad siempre nos puede impactar o hacer reír más que la ficción, durante una hora se presentan dos temas para que se unan al asombro. Vas a enterarte de cosas interesantes, divertir e indignar", dicen sus autores.

MVD NO

Parte del proyecto Dobcast.uy que encabeza el periodista cultural Miguel Angel Dobrich y que también aloja otros podcast como Deep Sh*t y El Norte es el Sur. En Montevideo No (MVD NO) presenta diálogos y conversaciones con personas claves, de diferentes áreas de la cultura de las Américas y España. Montevideo NO es un podcast semanal.

Radio ambulante

Radio Ambulante cuenta historias latinoamericanas provenientes de todos los países de habla hispana, incluyendo Estados Unidos. Sus creadores buscan llevar la estética de la buena crónica de prensa escrita a la radio y trabajan con cronistas de radio en distintas partes del continente. En 2014 ganó el premio de periodismo Gabriel García Márquez en Innovación.

Sincerely, X

Nacido en el corazón de TED, este podcast (que puede encontrarse en Spotify) aprovecha la intimidad que genera el audio para presentar a personas que quieren compartir su historia pero no quieren (o no pueden) hacer pública su identidad. La primera temporada reúne los relatos de víctimas, investigadores, activistas y personas que han cometido delitos.

Heavyweight

Heavyweight (peso pesado, en inglés) es un podcast tan difícil de definir como maravilloso. De la mano del periodista canadiense Jonathan Goldstein, cada capítulo está dedicado a una persona y a desandar el camino hasta el momento en que todo en su vida cambió (en general de un modo negativo). Cada uno de los programas son un viaje a la intimidad que remueve.