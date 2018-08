El después de #MeToo

Sabemos qué sucedió con los hombres, los presuntos perpetradores. Pero, ¿qué sucedió con las personas valientes cuyas desgarradoras historias provocaron el movimiento #MeToo?. Aquí Ashley Judd, Gwyneth Paltrow y otras mujeres hablan sobre lo que pasó después de que revelaron sus historias a The New York Times. Hubo consecuencias emocionales: sus carreras estaban en juego. También hubo algunos remordimientos. Y esa sensación de que, por fin, sus voces importaban.

Ashley Judd

Ashley Judd (50 años) fue la primera actriz en hablar frente a una grabadora sobre Harvey Weinstein, en el artículo publicado el 5 de octubre de 2017 en The New York Times. Esta publicación fue el inicio de la ola de acusaciones de abuso sexual que siguió después. Judd y los periodistas no estaban seguros de cuál sería la reacción.

Ocho meses más tarde, Judd ha recibido una avalancha de elogios y agradecimientos. Todavía está ocupada con su carrera de actriz, pero su rol de activista se ha expandido. En abril, presentó una demanda contra Weinstein por las ganancias que perdió cuando presuntamente él, luego de que ella se negara a sus insinuaciones, le dijo al director de El señor de los anillos, Peter Jackson, que era imposible trabajar con la actriz. Weinstein ha negado que él haya tratado de terminar con la carrera de Judd.

Ella también se ha visto inundada con preguntas de sobrevivientes de abuso. Para abordar sus preguntas y preocupaciones, escribió una carta abierta que leyó recientemente en un evento Times Up. "No fue nuestro derecho de nacimiento ser acosadas sexualmente, abusadas o violadas", dijo. "La sanación es nuestro derecho de nacimiento".

Los primeros correos que recibió fueron de asistentes de directores de los estudios. Pensaba que quedaría ahí pero fue solo el comienzo. "La gente me entregaba notas en los aviones dándome las gracias. Hombres y mujeres". De hecho, hace poco volví a leer tres notas que tenía en mi velador. Los temas son similares: muchas gracias, he tenido mis propias experiencias de acoso y agresión sexual, has sido tan valiente, me lo has hecho más fácil. "En un vuelo, tenía puesta la camiseta de Times Up, y cuando bajé del avión la gente había hecho una fila para agradecerme", recuerda.

Hace unos meses Judd estaba conduciendo en la zona rural de Tennessee, escuchando un informe sobre #MeToo en el Parlamento ruso. "Ahora quiero gritar alegremente desde los tejados para que todos den un paso al frente. Todos tienen que tomar sus decisiones y creo que podemos decir con seguridad que millones de personas están aquí para ofrecerles apoyo y esperanza. Nadie puede hacerlo por ti, pero no hay que hacerlo sola".

Wendy Walsh

Wendy Walsh (56 años) fue la única mujer que habló públicamente sobre las acusaciones de acoso sexual que hizo contra Bill OReilly en la investigación que publicó The New York Times en 2017. Allí se expusieron millones de dólares de acuerdos que involucraban al expresentador de Fox News (que terminó siendo expulsado del canal). Seis mujeres más habían firmado acuerdos de confidencialidad que ascendían a 45 millones de dólares.

Walsh, que había sido invitada al programa The OReilly Factor, dijo que el presentador rompió su promesa de hacerla asistente después de que ella rechazó una invitación a su hotel en 2013. OReilly negó con vehemencia las acusaciones de acoso sexual en su contra. Walsh ahora trabaja como profesora adjunta de psicología en la Universidad Estatal de California, en Channel Islands, y como presentadora de radio para KFI AM 640 con iHeartMedia.

"La tarde en que The New York Times publicó el artículo con mi foto en la portada, recibí un mensaje privado en Twitter de Gretchen Carlson en el que me decía que me creía. Volví a respirar al sentir que no estaba sola. Luego vino una carta amenazadora de los abogados de OReilly y quedé helada por el miedo. ¿Intentarán estos hombres demandarme? ¿Llevarían a mis hijos y a mí a la pobreza?", recuerda.

La sorprendieron los mensajes que llegaron de redes sociales. Aunque me preocupaba que esto perjudicara mi negocio, de alguna manera esta situación aumentó mi credibilidad. De repente, todo tipo de empresas querían que presentáramos sus marcas".

Natalie Saibel

Natalie Saibel (41 años) fue la primera de más de una docena de mujeres que hablaron en The New York Times, en diciembre de 2017, denunciando que fueron hostigadas por Ken Friedman, uno de los dueños de restoranes más influyentes del país. Saibel trabajó durante mucho tiempo en The Spotted Pig, un popular restorán de West Village, y presentó una queja formal en 2015, cuando Friedman pasó sus manos por su trasero e ingle frente a los clientes. Ella fue despedida al poco tiempo (los gerentes dijeron que su horario establecido hace tiempo ya no se ajustaba a la política del local).

En una declaración que se publicó luego del artículo, Friedman se disculpó por "un comportamiento que puede describirse como abrasivo, grosero" y francamente incorrecto. "En los años posteriores a mi despido, tenía tanta ira y rabia que no tenía salida. Tuve la sensación de que tenía que esperar mi momento. Pensé: tengo mis documentos y también tengo mi rabia y quiero darles un buen uso. Así que estaba lista cuando surgió la oportunidad de compartir y ayudar a ser una catalizadora para otras mujeres", dijo.

Gwynet Paltrow

Gwyneth Paltrow (45 años), actriz y empresaria, era conocida como la "primera dama de Miramax", por sus interpretaciones ganadoras del Oscar y su carrera en las películas de Harvey Weinstein en la década de 1990. En un artículo en octubre de 2017, Paltrow describió cómo se esperaba que mantuviera en secreto las insinuaciones no deseadas de Weinstein. Meses después, ella describió su reacción a su arresto. "Todavía siento que no lo he procesado. Todavía estoy completamente en shock. Crecí en un mundo donde este tipo de sistemas se mantenían. Ver a alguien como Harvey Weinstein esposado, que en mi mundo profesional era omnipotente y la persona que mantuvo gran parte de mi carrera en sus manos... es simplemente muy impresionante para mí. Este es un sistema que existe desde hace miles de años, y ahora no pueden comportarse de esa manera. Tenemos mucho que procesar sobre las implicaciones psicológicas para aquellos de nosotros que hemos sido explotados por hombres en el poder.Existe esta increíble sensación de unión en la comunidad femenina. (Muchas) mujeres no tienen nada para protegerse", sostuvo la actriz.

Drew Dixon

Drew Dixon (47) es ejecutiva de música en Def Jam y Arista Records. En 2017 contó que el magnate de la música Russell Simmons la violó en su departamento en 1995, después de meses de hostigamiento sexual. Dixon dijo que cuando se conoció su historia no sabía lo que iba a suceder, pero sobre todo sintió alivio porque todo había terminado, sin importar las consecuencias.