Conocer Europa navegando por sus ríos

Desde Budapest en Hungría hasta Inverness en Escocia, las ciudades europeas que pueden visitarse de una forma cada vez más demandada: en cruceros que navegan por sus ríos y canales.

Portugal - Río Duero

Oporto y el río Duero. Foto: Max Pixel.

La ciudad de Oporto es una escala esencial en la ruta del valle del río Duero. Caracterizada por sus edificios con fachadas y escaleras hechas de coloridos azulejos, esta ciudad integra la lista de las urbes más románticas de Europa, que cada año realiza la lista European Best Destinations. “Es un destino imperdible para cualquier amante de los vinos, ya que es la cuna del oporto, uno de los tres vinos ‘de adversidad’, ya sea climática o porque eran difíciles de manejar, al que le encontraron una alternativa para transformarlo en un producto de gran calidad", explica Pascual Ibáñez, uno de los fundadores de la Escuela de Sommeliers de Chile. “Oporto es una ciudad que tiene una infraestructura en su justa medida. Es muy agradable caminar por sus calles, porque no están saturadas como otras ciudades europeas. Una ciudad muy armónica”.

Cómo hacerlo: CroisiEurope Cruises tiene varios barcos que realizan un circuito llamado “El Duero al completo”, que parte en Oporto y termina en Salamanca, España.

Alemania - Ríos Elba y Mulde

Un edificio de la Bauhaus, diseñado por Walter Gropius. Foto: Max Pixel.

Situada a 130 kilómetros de Berlín, la pequeña ciudad de Dessau es un ícono para la arquitectura, porque fue la sede de la escuela Bauhaus durante su apogeo.

Entre los sitios más destacados está el estudio de Prellerhaus (un laberinto con información de los antiguos estudiosos de Bauhaus, que además está ubicado en un hotel) y que tendrá exposiciones abiertas durante todo el año. Además, este mes abrió el esperado Museo Bauhaus, un rectángulo vítreo y minimalista que exhibirá tipografías, textiles, obras de arte, muebles y mucho más de este movimiento artístico. Se recomienda visitar el centro histórico y contemplar los edificios de siglos pasados que contrastan absolutamente con el edificio de la Bauhaus. También se aconsejó visitar los Jardines Dessau-Wörlitz, , que están a orillas del río Elba y son uno de los grandes atractivos naturales de esta ciudad fluvial.

Cómo hacerlo : Los cruceros fluviales no paran en Dessau mismo, pero es posible visitarlo en excursión por tierra desde Wittenberg, escala de empresas como Viking River Cruises, que tiene un viaje de diez días desde Berlín a Praga.

España - Río Guadalquivir

Hay muchos castillos para visitar en Cádiz. Foto: Pxhere.

Cádiz está a orillas del río Guadalquivir y a 40 kilómetros de su desembocadura en el Atlántico, por lo que varias embarcaciones turísticas comienzan o terminan en este puerto. Desde allí se pueden visitar pueblos como Jerez de la Frontera, famoso por su producción de vino del mismo nombre, proceso que se puede conocer en Bodegas Tradición, que además tiene una gran colección de arte.

Se destaca la gastronomía de la ciudad que utiliza productos del mar y de la tierra y que pueden probarse en sitios como Aponiente, del chef español Ángel León, conocido por sus presentaciones como “el chef del mar”.

Cómo hacerlo : Agencias como Mi Crucero Fluvial tienen recorridos por el río Guadalquivir a bordo del crucero MS Belle de Cadix, que comienza en Sevilla y llega en ocho días a Cádiz.

Eslovaquia - Río Danubio

Bratislava, la "Pequeña Viena" de Eslovaquia. Foto: Max Pixel.

La capital de Eslovaquia, Bratislava, todavía no es un destino tan popular como su vecina Praga y se siente como una “Viena más chica”. Los chilenos Paul Bojorquez y Francisca Grez, fundadores del blog Pasaporte Dual, estuvieron en julio pasado y la destacan precisamente por eso. Para ellos, caminar por la ciudad en busca de estatuas icónicas es una aventura. “Varias están localizadas de manera semioculta o en sitios impensables, como la estatua Man At Work, que se encuentra saliendo de una alcantarilla en la esquina de dos calles”, dice Francisca, quien también recomienda el restobar SlovakPub , cerca de la plaza central. “Además de ofrecer cerveza artesanal, al almuerzo tienen un menú tradicional muy económico”.

Cómo hacerlo : La empresa AmaWaterways tiene dos cruceros por el río Danubio que pasan la capital.

Polonia - Río Moldava

Gdansk recuperó mucho de su esplendor luego de la Segunda Guerra Mundial. Foto: Max Pixel.

En la ciudad de Gdansk se produjeron los primeros disparos de la Segunda Guerra Mundial y luego fue muy destruida. “Pero fue reconstruida con gran respeto”, dice el autor polaco y miembro del Globetrotters Club Wojciech Dabrowski. “Hoy, Gdansk es uno de los complejos de reliquias arquitectónicas más ricos y lujosos de Polonia”. Dabrowski destaca hitos como la Basílica de St. Mary , considerada la iglesia de ladrillos más grande del mundo, y el impresionante museo sobre la Segunda Guerra que se acaba de inaugurar. La ciudad conmemorará los 80 años de la invasión alemana con diversas exposiciones. Además, se abrirá otro museo temático este mes.

Cómo hacerlo : Esta ciudad es puerto fluvial y marítimo, así que la mayoría de los cruceros que llegan hasta acá lo hacen como escala de las rutas por el mar Báltico.

Hungría - Río Danubio

La capital de Hungría, Budapest, fue nombrada “Mejor Destino Europeo de 2019”, según la lista European Best Destinations y hay pocas razones para dudarlo. Francisca Opazo, periodista y fundadora de la Asociación de Blogs Chilenos de Viajes, acaba de estar en la ciudad y destaca su estilo. “Los húngaros son más cálidos y hospitalarios”, asegura Opazo, quien recomienda visitar sitios como el Hospital in the Rock, el sanatorio que fue utilizado durante la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría. De moda están sitios como la galería Art + Text, la vinoteca Tasting Table y el Barrio Judío, que se ha convertido en un centro cultural de Budapest.

Cómo hacerlo : La mayoría de los cruceros fluviales por el Danubio realizan paradas en Budapest. Uno de ellos es el Crystal Mozart, de Crystal Cruises, uno de más grandes que navega por los ríos de Europa: tiene capacidad para 160 pasajeros. La ruta tradicional va de Budapest a Viena en 8 días.

Escocia - Vía fluvial: Canal de Caledonia

Navegar por Escocia. Foto: Commons.

Inverness es el punto de entrada al canal de Caledonia, que en su trazado alberga escenas de películas y supuestas criaturas mitológicas. De hecho, el famoso lago Ness —donde se escondería el temible monstruo— queda justo en medio de los trayectos que lo navegan. El curso fluvial está flanqueado por antiguos castillos que han servido de locación para películas como "Highlander" (1986). Es más: 20 kilómetros al oeste de Banavie, una de las escalas del recorrido, está el viaducto de Glenfinnan, que es donde pasa el tren que cada año llevaba a Harry Potter y los jóvenes hechiceros hasta el castillo de Hogwarts. Pero el cine no es el único atractivo. A 20 minutos de Inverness está una de las destilerías de whisky más reconocidas de Escocia: Glen Ord.

Cómo hacerlo: el exclusivo barco Spirit Of Scotland es para solo 12 pasajeros y hace un recorrido por el canal que parte en Inverness y termina en Fort William. El viaje dura siete días. Consultar acá.

Austria - Río Danubio

La ciudad con mayor calidad de vida del mundo. Foto: Max Pixel.

Viena, la capital de Austria fue elegida por novena vez consecutiva como la ciudad con mejor calidad de vida del mundo, según el estudio que realiza la consultora Mercer, y solo eso es una buena razón más para visitarla. Caminando por sus calles adoquinadas se llega a otros hitos, como el Palacio Imperial Hofburg , que hoy alberga la Biblioteca Nacional de Austria, una joya barroca que fue calificada por el diario español El País dentro de las 20 bibliotecas más impresionantes del mundo.