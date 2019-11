Cinco consejos para tener un hogar "basura cero"

La borra del café se guarda y se mezcla con sal para cubrir una remolacha que tras horas de horno absorberá el sabor de los granos. El tallo de la cebolla de verdeo se fríe y se convierte en un puré crocante por fuera y tierno por dentro. Las chalas del maíz se transforman en ceniza para darle sabor a la cocción. Tan solo algunos trucos para llegar a la meta de Zero Waste (o Basura Cero), una toma de conciencia sobre la necesidad de no contribuir a la contaminación y el aumento de los desechos.

Esos son trucos del personal del restaurante argentino —llamado i Latina— realiza para contaminar lo menos posible y también, sacarle el máximo partido a todo lo que se usa en una cocina. El chef de ese restaurante dijo que siempre le llamó la atención “cómo se naturaliza el desperdicio de alimentos” y decidió tomar medidas para que eso no ocurriera allí donde trabaja.

Pero también a nivel doméstico se pueden tomar medidas para sumarse a esta tendencia. Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 60% de los desperdicios se producen en los hogares. Si revisáramos la bolsa de basura, encontraríamos que casi la mitad son residuos húmedos, es decir, restos de comida.

"Wasted!", un documental que cuenta con la participación de Anthony Bourdain, Massimo Bottura y otras estrellas de la gastronomía mundial, ayuda a dimensionar lo preocupante y hasta obsceno del asunto: según FAO se pierden o se desperdician casi el 30% de los alimentos que se producen a nivel mundial: 1300 millones de toneladas al año. Suficientes para borrar del mapa el problema del hambre.

A veces es imposible evitar el desperdicio, y la vida urbana, quiérase o no, genera residuos. De ahí que la consigna “basura cero” suene a utopía. Pero como decía Eduardo Galeano, para eso sirven las utopías, para avanzar.

Por eso, en lo que nos toca a los hogares, aquí van algunos consejos para disminuir la cantidad de residuos.

No se trata de volvernos súbitamente los Marie Kondo de la cocina, pero lo cierto es que tiramos a la basura kilos y kilos de comida por no organizarnos bien. Y esto es totalmente evitable: la expiración de la fecha de vencimiento es la primera causa del desperdicio hogareño, seguido por el deterioro por mala conservación. De todos los alimentos, las frutas y verduras son los que con más frecuencia terminan en la basura. “Mantener la heladera organizada permite una planificación de comidas eficiente, evita el deterioro de la comida y así se reducen los desperdicios", explica la nutricionista María Carla López. La fórmula es: “Vence primero, sale primero”. El freezer puede ser un gran aliado pero es importante, también, cuidarse del consumismo: “Comprar de más y desorganizadamente es otro hábito que genera muchos desperdicios”, agrega López.

2. Guerra al plástico

No a los artículos descartables

Un 13% de los residuos hogareños que se generan es plástico. ¿No parece mucho? Hagan la prueba: acumulen sobre la mesada los residuos de plástico que habitualmente tiran a la basura durante una semana. A no ser que tengan una cocina industrial, en pocos días la verán invadida de botellas, envases y otros utensilios descartables. El experimento sirve para dimensionar la enorme cantidad de plástico que generamos. Pero vivir con menos plástico no solo es posible, sino también necesario. Con cerca de 500 millones de toneladas nuevas en el planeta por año, la contaminación por plástico es una de las principales amenazas que enfrenta el medio ambiente. El enemigo público número uno es el denominado plástico single use, o sea aquel que se usa una vez y luego se tira. Para Dafna Nudelman, activista por el consumo responsable, zero waster y creadora de la muy recomendable cuenta @lalocadeltaper en Instagram, “la clave para reducir los plásticos en casa tiene que ver con repensar nuestro consumo”. Algunas obviedades que pueden ayudar a 'desplastificarnos': a) el mejor envase de la fruta es su propia cáscara, b) una bebida se puede disfrutar en vaso sin necesidad de una pajita y c) el tupper sigue siendo uno de los inventos más revolucionarios del hogar.