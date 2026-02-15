Acampar en Argentina: una experiencia de relax para escapar de los atiborrados y ruidosos destinos turísticos

Alejandro Rapetti

(La Nación)

Si bien irse de campamento se asocia con la exploración, el descubrimiento y la resolución de imprevistos sobre la marcha, en los campings con buena infraestructura muchos detalles se contemplan de antemano para facilitar la tarea a quienes hacen sus primeras armas en este terreno.

Para realizar una primera experiencia de carpa, con o sin niños, antes de intentar una travesía más lejana al norte o la Patagonia, existen opciones más que interesantes para establecer contacto con la naturaleza, salir de la vida urbana por unos días y pasar una estadía en destinos no muy lejanos a la ciudad, al mejor estilo “camping, prueba piloto”.

El Camping Caravan es un clásico de Villa Gesell. Ubicado en Paseo 101 y Circunvalación, a 18 cuadras del mar y a 12 del centro de la Villa, cuenta con bungalows para 2, 4 y 6 personas y opciones de glamping para 2 y 4 personas. Esta última es una tendencia que combina la experiencia de acampar al aire libre con las comodidades de un hotel de alta gama.

El término nace de la fusión de las palabras “glamour” y “camping” y, a diferencia del sistema tradicional, los huéspedes se alojan en estructuras ya montadas con camas somier, baño privado y, en ocasiones, aire acondicionado o calefacción. El valor es de 144.000 pesos argentinos por noche para hasta 4 personas.

También cuentan con numerosas parcelas para carpas ($ 60.000 por noche hasta 4 personas con baño privado y $ 38.400 por noche para 2 personas con baño compartido), dos sectores amplios para casas rodantes o motorhomes y una piscina. “Vengo al camping para estar en contacto con la naturaleza y caminar por el bosque, que está buenísimo. Estoy muy conforme con el servicio, la comodidad, el trato que se ofrece y sobre todo la seguridad”, cuenta a La Nación Natalia Corbelleri, mamá de un nene de 3 años y habitué del legendario lugar.

“Hace más de 35 años que venimos a este camping y nos encanta la conexión con la naturaleza, salirnos del automático con el que vivimos en la vida diaria. Acá estamos acampando en una parcela con baño privado, y tenemos todas las comodidades que necesitamos. Es una experiencia maravillosa e irrepetible que nos permite conectarnos con nosotros mismos y tener un espacio de reencuentro con la familia”, dice Estela Marina Calderón, docente de Artes Visuales y coaching en Desarrollo Personal.

Otra opción que se puede tomar en cuenta en la Costa Atlántica es el Camping Estancia El Carmen, en Santa Teresita, que cuenta con acceso a la playa y en un ambiente tranquilo y familiar (no se permite la música en las parcelas).

Entre sus servicios se destacan una piscina techada, seis grupos de baños con agua caliente las 24 horas y actividades para grandes y chicos: desde aqua gimnasio, yoga y clases de baile en la playa, hasta talleres de cerámica, torneos de tejo, vóley, paleta y minigolf. Además, todas las noches se presentan shows en el “Salón de la Diversión” con karaoke, teatro, peña folklórica y bingo.

El predio ofrece Wi-Fi gratuito en prácticamente todo el camping y un salón vidriado con vista al mar. Las parcelas con tomacorriente individual, mesa con banco y parrilla para una o dos carpas (cuatro personas) cuestan $ 53.000 por día en efectivo. Con casa rodante o motorhome, el valor es de $ 55.000. También disponen de bungalows y cabañas desde $ 77.000 por día para cuatro personas.

Camping en Argentina.

El pulmón Miguel Lillo

El Camping Miguel Lillo de Necochea tiene salida directa al mar y cuenta con control de accesos, seguridad, limpieza diaria de espacios comunes, Wi-Fi, proveeduría, restaurante, servicio de recreación y colonia para niños, quinchos cubiertos, piscina y áreas deportivas Se trata de un complejo turístico y recreativo ubicado dentro del Parque Miguel Lillo, en Necochea, uno de los pulmones verdes más importantes de la costa atlántica bonaerense.

Se trata de un camping familiar con salida directa al mar, orientado al descanso y la convivencia, que combina infraestructura y actividades recreativas en un entorno forestal. “Hoy estamos casi en un promedio de 70/30 de casillas y motorhome frente a la carpa, cuando estadísticamente siempre fue al revés, dice Rafael Mujica Lázaro, titular del Camping Lillo.

Y añade: “Como tendencia, se sigue dando lo que venimos viendo estos dos últimos años: cada vez menos acampantes y más motorhome y casillas, muchos cero kilómetro.

Los testimonios de quienes lo eligen año a año reafirman su vigencia: “Vine por primera vez hace 18 años y me enamoré del camping y de su gente. Siempre digo que es mi lugar en el mundo, y lo sigo eligiendo porque es un lugar de mucha naturaleza. Es una familia de verano,”, cuenta Analía Auteri, habitué del Miguel Lillo.

La creciente renovación de estos espacios da cuenta de que la vida al aire libre ya no es sinónimo de incomodidad. Con servicios que igualan a la hotelería tradicional, con la libertad de despertar a pasos del mar, de un río o en medio de un bosque, el camping se reafirma como la opción predilecta para quienes buscan desconectar de la ciudad sin perder la seguridad de sentirse como en casa.

Camping en Argentina.