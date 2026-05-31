El desafío de travestir voces, no siempre exitoso: la última novela de Cristina Peri Rossi

por José Arenas

.

En el prólogo a Cantos de marineros en La Pampa (1998), Fogwill dice que suele evitar la construcción de narradoras mujeres porque, de forma inmediata, se le presenta la imposibilidad de pensar del todo como un ser femenino, e imagina de inmediato escenas de lesbianismo ramplón. Así confiesa cierto travestismo imposible o torpe en las voces de sus personajes.

La travestización de una voz narrativa es un trabajo complejo. No se trata simplemente de la creación de una máscara, hay que moverse en un escenario lingüístico, ético y estético a través del cual la actuación del creador sea verosímil, aún en el disparate por la diferencia, en la creación de un drag grotesco en la lengua. La uruguaya Cristina Peri Rossi ha utilizado esta voz travestidaen El libro de mis primos (1969), La nave de los locos (1984) o El amor es una droga dura (1999). En especial su última novela reeditada, La última noche de Dostoievski, la autora entra en un doble juego de transformación en la voz que cuenta. No solo crea un narrador varón sino que, ya instalada y editada en España, hace hablar a un personaje con modismos y acentos españoles (duros, tragaperras, guarro, etc.). La máscara es doble. Jorge es un periodista que tiene dos obsesiones: el casino y Dostoievski. Lo más interesante es la analogía que hace Peri Rossi del juego y el cuerpo femenino. En el cinismo y la acidez de este solterón decadente que narra la historia —y que se parecerá al protagonista de El amor es una droga dura— todo el tiempo analiza la forma en que losjugadores utilizan el lenguaje del vicio en un paralelo con la sexualidad. Un ejemplo: los tragaperras y su música obscena que puede dividirse en un “traga, perra”, de semántica violenta, entre otras cosas.

Consagrada poeta, Cristina Peri Rossi no es la mejor de las narradoras uruguayas. Crea mundos chuecos a la hora de contar. Cuando se cuela lo poético, su narrativa encuentra el mejor de los momentos.

LA ÚLTIMA NOCHE DE DOSTOIEVSKI, de Cristina Peri Rossi. Seix Barral, 2026. Montevideo, 246 págs.