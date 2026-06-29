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El País Bienestar Vida Sana

Cuidado de la piel: los errores más comunes en la rutina de skincare que pueden dañar la salud cutánea

Las rutinas extensas y el uso excesivo de productos no siempre mejoran la piel. Qué errores conviene evitar y por qué una rutina simple, constante y personalizada suele dar mejores resultados.

Eugenia Posente
Eugenia Posente
29/06/2026, 04:30
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Woman Using Cotton Pads Cleaning Face With Micellar Water Caring For Skin Looking At Mirror Standing In Modern Bathroom At Home. Young Lady Enjoying Facial Skincare Routine Concept. Panorama
Prostock-studio/Shutterstock

En la era de las redes sociales, el cuidado de la piel se ha vuelto más visible que nunca. Rutinas de diez pasos, estantes llenos de productos y recomendaciones constantes generan una pregunta cada vez más frecuente: ¿realmente necesitamos todo eso?

La respuesta, en la mayoría de los casos, es no.

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Errores comunes

Existe una creencia instalada de que cuantos más productos utilizamos en el cuidado de nuestra piel, mejores resultados vamos a obtener. Sin embargo, en la práctica, esto suele generar el efecto contrario.

Uno de los errores más comunes es la combinación inadecuada de activos. Mezclar productos sin conocimiento puede irritar la piel, debilitar su barrera natural e incluso empeorar condiciones preexistentes.

A esto se suma otro hábito frecuente: cambiar constantemente de productos, sin dar tiempo a que la piel se adapte o responda.

Pero hay otro punto que muchas veces pasa desapercibido: el consumo impulsivo. La exposición constante a recomendaciones, tendencias y “productos virales” genera la sensación de que siempre falta algo en la rutina.Esto lleva a acumular productos que muchas veces no se necesitan o que terminan usándose sin un objetivo claro.

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Mujer haciendo skincare.

La piel necesita constancia, no exceso.

También es importante entender que más pasos no significa mejor cuidado. Cada producto debería tener una función específica dentro de la rutina. Cuando esto no está claro, se pierde el sentido del tratamiento y se vuelve difícil evaluar qué realmente está funcionando.

Incluso algo tan simple como el orden de aplicación o la cantidad utilizada puede marcar la diferencia en los resultados. Pequeños errores sostenidos en el tiempo muchas veces explican por qué una rutina no funciona, más allá de la calidad de los productos.

Lo esencial

Una rutina efectiva no tiene por qué ser compleja. De hecho, los pilares fundamentales siguen siendo los mismos: una buena limpieza, hidratación adecuada y protección solar diaria.

A partir de ahí, se pueden incorporar activos específicos según las necesidades de cada piel, pero siempre de forma progresiva y con criterio.

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Mujer se aplica serum en rutina de skincare
Foto: Stocksnap.

El verdadero desafío no está en tener más productos, sino en saber elegir los adecuados.

En un contexto donde la información abunda y no siempre es precisa, el rol del profesional se vuelve clave para guiar, simplificar y evitar errores que, muchas veces, terminan costando tiempo, dinero y salud cutánea.

Porque al final, una rutina bien pensada siempre va a ser más efectiva que una rutina perfecta pero excesiva.

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