Nieve, volcanes, termas y gastronomía: Neuquén, el destino elegido por los uruguayos amantes del invierno

La temporada de invierno marca uno de los momentos de mayor movimiento turístico en la Patagonia argentina y Neuquén busca reforzar su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país. Para ello, despliega una propuesta que combina naturaleza, infraestructura y experiencias a lo largo de todo su territorio.

Con siete regiones turísticas diferenciadas, la provincia ofrece alternativas que no se limita a la nieve. Además de los deportes invernales, aparecen circuitos gastronómicos, rutas escénicas, termas, actividades culturales y propuestas vinculadas al bienestar. La estrategia apunta a captar tanto a quienes viajan para disfrutar de la montaña como a quienes priorizan el descanso o el contacto con entornos naturales.

Nieve y centros de esquí como eje de la temporada

Neuquén concentra la mayor superficie esquiable de Argentina y una de las ofertas más amplias de Sudamérica. La propuesta se distribuye en distintos puntos de la provincia, con centros como Cerro Chapelco, Cerro Bayo, Caviahue Ski Resort y Lago Hermoso Ski Resort, que concentran buena parte de la actividad durante el invierno. A esta oferta se suma el parque de nieve Batea Mahuida, orientado a un público familiar.

La variedad de alternativas permite recibir tanto a esquiadores experimentados como a visitantes que se acercan por primera vez a la nieve.

Termas de Copahue Foto: Cortesía Neuquentur



Termas, volcanes y otras experiencias

Para este invierno neuquino 2026 hay también otras propuestas. En el norte de la provincia, el paisaje volcánico ofrece escenarios dominados por el Volcán Copahue y el Volcán Tromen.

En esa región, las Termas de Copahue se posicionan como uno de los principales atractivos turísticos. Sus aguas mineromedicinales, junto con la presencia de géiseres y fumarolas, potencian una propuesta vinculada al bienestar.

La gastronomía aparece como otro componente central de la propuesta turística. Chocolates artesanales, cocina de montaña y productos regionales como el chivito del norte neuquino se integran a la experiencia del visitante, junto con el desarrollo de vinos de clima frío que refuerzan el perfil enoturístico de la provincia.

Rutas escénicas y naturaleza

Villa Traful Foto: Cortesía Neuquentur

El recorrido por Neuquén incluye algunos de los circuitos más reconocidos de la Patagonia. La Ruta de los Siete Lagos, al sur de la provincia, conecta destinos como San Martín de los

Andes, Villa La Angostura, Villa Traful y Junín de los Andes, con paisajes repletos de lagos y bosques que son un atractivo en cualquier época del año.

En el centro de Neuquén, la Ruta del Pehuén atraviesa bosques de araucarias milenarias y conecta localidades como Villa Pehuenia y Moquehue, donde se pueden realizar caminatas, cabalgatas, esquí, además de encontrar diversas propuestas gastronómicas.

La oferta se completa con las regiones del Limay y la Confluencia, donde los ríos, la pesca deportiva y la vida urbana suman alternativas. En la ciudad de Neuquén, el desarrollo de infraestructura turística y espacios como el paseo costero amplían las opciones para los visitantes.

A esto se agrega el componente histórico de la paleontología, ya que en el Museo Municipal Carmen Funes se exhibe una réplica del Argentinosaurus, uno de los dinosaurios más grandes descubiertos. Además, en Ernesto Bachmann, ubicado en la ciudad de Villa El Chocón, hay restos fósiles del Giganotosaurus carolinii, uno de los dinosaurios carnívoros más grandes que existieron.

Se trata de un destino ecléctico, con propuestas para todos los turistas, que es cada vez más elegido por uruguayos amantes del invierno

