Estas son las preguntas que Meghan Markle deberá responder para casarse con el príncipe

No basta con conquistar el corazón de un príncipe para convertirse en miembro de la realeza. La actriz norteamericana Meghan Markle, novia del príncipe Harry, tendrá que pasar por un test para convertirse en ciudadana británica naturalizada.



En este examen debe responder 24 preguntas de las cuales debe responder correctamente al menos 18, en un plazo de no más de 45 minutos. Según la prensa local, un tercio de las pruebas realizadas el pasado año fueron reprobadas.



La famosa actriz de la serie "Suits", cuyo casamiento será en mayo del 2018, tendrá que estudiar no solo historia, sino también ciencia. Dentro de las preguntas que le pueden tocar en el examen están las siguientes:



¿Cuál es el nombre del almirante que murió en la batalla marítima de 1805 que tiene el monumento en su nombre en Trafalgar Square de Londres?



¿Cuál fue la última batalla entre Inglaterra y Francia?



¿Cuál es el nombre del santo patrono de Escocia?



¿Los científicos británicos fueron los primeros en clonar un mamífero con éxito?



¿Cuándo las mujeres obtuvieron el derecho a voto?



¿A quién apoyó el rey Charles I durante la Guerra Civil?



¿Cuántos países integran el Commonwealth?



¿Con quién está casada la reina Isabel II?



¿Quién fue el primer británico en ganar la medalla de oro olímpica en la carrera de 10 mil metros?



El examen es frecuentemente criticado por los británicos porque consideran que las preguntas son muy específicas para los candidatos a ciudadanos e inclusive para ellos. Por lo menos, las preguntas son de multiple opción lo que lo hace un poco más fácil.



El año pasado, el examen fue tomado unas 125.925 veces de las cuales el 36% acabaron en reprobación informa "The Independent".



Los resultados tardan unas cuatro semanas en estar prontos. Luego, la futura esposa de Harry tendrá tiempo de hacer otro intento en caso de perder en la primera oportunidad.

Por si no conocés las respuestas de las preguntas te las dejamos aquí:

¿Cuál es el nombre del almirante que murió en la batalla marítima de 1805 que tiene el monumento en su nombre en Trafalgar Square de Londres?



Almirante Nelson



¿Cuál fue la última batalla entre Inglaterra y Francia?



Oficialmente sería Waterloo, en las guerras napoleónicas. Sin embargo, especialistas hablan de la batalla de Vichy, en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial.



¿Cuál es el nombre del santo patrono de Escocia?

San Andrés



¿Los científicos británicos fueron los primeros en clonar un mamífero con éxito?



Sí, la Oveja Dolly



¿Cuándo las mujeres obtuvieron el derecho a voto?

1938



¿A quién apoyó el rey Charles I durante la Guerra Civil?

Realistas



¿Cuántos países integran el Commonwealth?



53



¿Con quién está casada la reina Isabel II?

Felipe, Duque de Edimburgo



¿Quién fue el primer británico en ganar la medalla de oro olímpica en la carrera de 10 mil metros?

Mo Farah (2012/2016)