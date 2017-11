¿Cuáles son las aplicaciones que más espacio ocupan en tu teléfono móvil?

Paramos muchas veces al día pendientes de nuestros teléfonos móviles, nos solo para ver Facebook y redes sociales, también nos sirven como herramientas muy útiles para el trabajo o para un sinnúmero de otras actividades. Sin embargo, aunque nos gustaría navegar de manera ilimitada por nuestro equipo, muchas veces nos frena el consumo de datos.



Incluso, algunas aplicaciones consumen un gran volumen de datos móviles aunque no se estén usando activamente, hecho que no muchos conocen. Por eso, por más de que queramos instalar en nuestros equipos todas las apps posibles hay que tener cuidado de aquellas que gastan más datos.



Conscientes de la importancia de cuidar tu plan de datos, te presentamos la lista de las 10 aplicaciones que más tráfico de datos generan, según el informe de rendimiento y tendencias de Avast sobre aplicaciones para Android.



Es de esperarse que las plataformas sociales más populares como Facebook, Instagram o WhatsApp encabecen los primeros puestos de la lista. No obstante no son las únicas.

Las 10 apps que más espacio consumen:



Facebook. La red social de Mark Zuckerberg ocupa el primer puesto de la lista y genera un máximo impacto —según cataloga Avast— en el consumo de datos de nuestros equipos Android. Si bien es una de las apps más usadas, también debemos tener en cuenta de que es de las más “tragonas”, en cuanto a datos se refiere.

Instagram. La red social de fotos más popular, también propiedad de Facebook, ocupa el segundo lugar. Esta plataforma es de las preferidas por los jóvenes, aunque también de las que más datos consumen. Aunque dependiendo del país, las operadoras móviles suelen ofrecer planes para navegar libremente por esta y otras red sociales.

Yahoo! JAPAN. Yahoo! Es el sitio web más visitado en Japón, y sus servicios de Internet son predominantes en el país, pero la app móvil es de las que más consume.

Firefox. El navegador de Mozilla preferido por muchos usuarios es una alternativa a Chrome, aunque no precisamente más económica.

Tiempo: The Weather Channel. Increíblemente la aplicación que nos muestra el tiempo y clima ocupa el quinto lugar de la lista.

WhatsApp. El servicio de mensajería instantáneo más usado en el mundo, propiedad de Facebook, también ocupa una posición en esta lista.

Chrome. El navegador de Google, y probablemente el preferido de los usuarios de Android, si bien es muy utilizado también consume gran volumen de datos móviles.

Du Battery Saver. Paradójicamente una herramienta que nos ayuda a ahorrar batería no es tan efectiva cuidando los datos móviles de los usuarios.

Facebook Lite. Esta es definitivamente una alternativa mucho más económica en tanto a espacio y recursos, pero aun así ocupa el noveno puesto de la lista.

Google Play Store. Finalmente la tienda de Google para Android también pertenece al grupo de las aplicaciones que más datos móviles consumen.