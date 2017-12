Inusuales artefactos de la Edad de Bronce tenían un “origen extraterrestre”: Meteoritos

Mucho antes de la Edad de Hierro, donde el ser humano contaba con los medios para fundir el metal y desarrollar herramientas, existían artefactos elaborados con bronce.



Sin embargo, también se encontraron varios objetos de hierro en la época de la Edad de Bronce, un misterio que un nuevo estudio al parecer destapó. De acuerdo a una investigación dirigida por el científico francés Albert Jambon del Instituto de Mineralogía, Física de Materiales y Cosmoquímica y publicada en la revista especializada Journal of Archaeological Science, todos estos utensilios de hierro de la Edad del Bronce, tienen un origen extraterrestre: Meteoritos que se estrellaron en la Tierra hace miles de años.



Para llegar a esta conclusión, el experto relalizó un analisis químico no invasivo a distintos de estos inusuales artefactos, utilizando un espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X.



Entre los objetos analizados destaca la daga, el brazalete y el reposacabezas del rey egipcio Tutankamón, que datan del año 1350 a. C., un colgante de Umm el-Marra del 2300 a. C., cuentas de Gerzeh del 3200 a. C. y otras piezas de la dinastía Shang del 1400 a. C. en China.



Los resultados indicaron que todos ellos fueron confeccionados con minerales encontrados en los meteoritos, rocas espaciales que surgen a partir de la destrucción de las estrellas y que están compuestos principalmente de hierro con un alto contenido de cobalto y níquel.