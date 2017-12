Con Files Go será más fácil enviar archivos por Whatsapp

Si sos de las personas que envía varios archivos mediante la aplicación WhatsApp y pasas quizá mucho tiempo buscando entre todos los que tenés almacenados en tu teléfono móvil la aplicación Files Go te permitirá hacerlo de una forma más rápida y sencilla.



Esta aplicación orientada a los dispositivos móviles sirve también para liberar espacio y así optimizar la velocidad del teléfono, muchas veces afectado por la cantidad de archivos que almacena.



Files Go también permite realizar las siguientes funciones:



Encontrar archivos más rápido

Tiene filtros inteligentes que organizarán de forma automática tus videos, fotos, aplicaciones y demás archivos para encontrar exactamente lo que buscas. De esta forma compartirás más rápido algún documento en WhatsApp.



Liberar espacio

Permite obtener sugerencias personalizadas sobre qué archivos exhibir. Sean aplicaciones que no son usadas con frecuencia, archivos grandes o duplicados, videos e imágenes en baja resolución que se detectan mediante la tecnología de visión móvil de Google.



Crear una copia de seguridad en la nube

Si el usuario quiere conservar un archivo para siempre, deberá seleccionarlo en el menú Archivos y crear una copia de seguridad en Google Drive o cualquier otra aplicación de almacenamiento en la nube.



Compartir archivos sin conexión

Transfiere directamente un archivo de tu teléfono al del contacto que se encuentre cerca sin consumir datos.



Files Go está disponible a nivel mundial en Google Play para todos los teléfonos Android 5.0 o versiones siguientes.