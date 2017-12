Facebook te avisará que piensa que hay una foto en la que aparecés

Utilizando mejoras en el algoritmo de reconocimiento facial, a partir de este martes en la mañana, cada vez que alguien suba una foto en la que podrías estar, (es decir, si Facebook cree que ahí está tu rostro) te enviará una notificación de la imagen, aún sin ser etiquetado. La funcionalidad estará disponible para más de dos mil millones de cuentas globales.



Según un comunicado del blog oficial de Facebook, la identificación facial solo aplicará para nuevas fotografías que se publiquen en la red social y siempre cuando las configuraciones de privacidad permitan que la imagen sea visible para ese usuario. Sin embargo, los usuarios en Canadá y la Unión Europea no serán incluidos porque las regulaciones de privacidad en esas regiones son más estrictas y no permiten a la red social utilizar su tecnología de reconocimiento facial allí.



Una vez el algoritmo de la red social identifica la fotografía, se desplegará una notificación que dirige a una página para revisión de la imagen. Allí, el usuario podrá elegir si quiere ser etiquetado o no, si quiere enviar un mensaje a quien la subió, si quiere informar a la red social si ese rostro no es suyo y finalmente si desea reportar si el contenido pues viola los términos y condiciones de la comunidad.



Rob Sherman, director de privacidad de Facebook aseguró a la revista Wired que la nueva funcionalidad de notificación de fotografías dará mayor control a las personas sobre su imagen en línea.



Creemos que esta es una característica realmente empoderadora - , aseguró Sherman. - Puede que existan fotos que usted no conoce. Según el ejecutivo, el reporte también es bueno para la plataforma ya que con más notificaciones, los aumentarán su actividad, lo que también incrementa las impresiones en los anuncios.



Hace 7 años, Facebook anunció por primera vez la sugerencia de 'etiquetar' a otros usuarios en fotografías. Como parte del trabajo por evitar la suplantación dentro de la red social, la nueva función también notificará a los usuarios si alguien trata de usar su rostro como una foto de perfil.