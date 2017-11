Los creadores de "Pokémon Go" anuncian un nuevo juego centrado en "Harry Potter"

Luego del éxito que significó el año pasado el lanzamiento de "Pokémon Go", el videojuego de realidad aumentada que permitía a los usuarios capturar criaturas en el mundo real, la compañía detrás del título, Niantic, anunció que están trabajando en una versión que involucra el universo de la saga "Harry Potter".



Esta nueva versión podría llegar en algún momento del 2018, a pesar de que aún no existe fecha clara para su lanzamiento. Cabe destacar que durante el año pasado se rumoreó esta posibilidad, pero había sido descartada por parte de Niantic. Ahora, la confirmación de la app llega acompañada de muy pocos detalles, sin embargo, se cree que podría ser muy similar al primer videojuego creado por la firma, "Ingress". Esta relación es bastante acertada, ya que en "Ingress", los jugadores deben recolectar poder mientras avanzan por las calles de sus ciudades y luego tomar el control de ciertos puntos. Algo que podría traducirse fácilmente a la magia que opera en el universo del joven mago.



Gracias al uso de la tecnología de realidad aumentada, Niantic es capaz de utilizar los mapas de las ciudades y construir sus videojuegos de una forma en que interactúen con el mundo real.



A lo largo de la saga creada por la escritora británica J. K. Rowling, la magia se mezcla constantemente con el mundo "muggle", algo que Niantic podría utilizar a su favor en el desarrollo del videojuego. La firma tecnológica espera que el éxito generado por "Pokémon Go" pueda traducirse a esta nueva versión que podría llegar a los dispositivos móviles en algún momento del próximo año.