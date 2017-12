La "sabiduría" del Sr. Ministro Murro

@|Días pasados, en un prestigioso medio escrito, se publicó una entrevista realizada al Sr. Ernesto Murro, Ministro de Trabajo, y reconozco que la tuve que leer varias veces. No daba crédito a lo que leía, si hasta los periodistas que realizaron la nota tampoco les pareció escuchar bien y le pidieron rectificar o ratificar algunos comentarios.



Atiendan algunos ejemplos de la humildad y modestia del Ministro: “La solución a los cincuentones se elabora porque existe un gobierno del Frente Amplio”; “acá quien triunfa es el FA, sin el Frente Amplio todos estos cambios no se hacían”; “estas cosas las estuvimos poniendo siempre sobre la mesa”; “las AFAP a la gente le prometieron cosas que no cumplieron…”; “la alegría, la satisfacción que tenemos es que sólo el FA puede garantizar que el tema será resuelto”. Y hay más, mucho más. No sabemos muy bien cómo defendernos del narcotráfico pero sí sabemos que las AFAP ganan, en comisiones, lo mismo que aquellos vendiendo pasta base, según datos del Ministro.



Pero estas cosas en boca del Sr. Murro ya son habituales; durante el debate de los cincuentones acusó de hacer terrorismo de números con las diversas cifras que se manejaban. Y yo me pregunto: ¿acusar a las AFAP de ganar más plata que los narcos no será terrorífico? Y ojo que las ganancias de las AFAP, altas o bajas, son las que la ley les permite.



Otra vez debemos escuchar que el Frente Amplio a refundado la patria, es el padre de todos nuestros logros, es quien ha permitido todo lo bueno que nos ha sucedido en los últimos 12 años a nivel nacional y 27 años a nivel departamental. Nada hubo antes y nada habrá después.



En los 192 años que lleva de vida nuestro país solamente se han hecho las cosas con criterio mientras la fuerza política de izquierda gobernó. Si hasta Netto ha superado a Varela y en los mas de 180 años de los partidos tradicionales nada sucedió, no hay voto femenino, no hay jornadas de 8 horas de trabajo, no hubo ni Artigas, ni Rivera, ni Batlle, ni Saravia, ni Herrera y tampoco hubo Wilson.



La sociedad uruguaya no es cerrada y reconoce algunos méritos en la fuerza política que nos gobierna: el plan Ceibal sería el buque insignia, el retorno a los consejos de salarios, mejoras en los servicios de telefonía siendo vanguardistas en varios rubros, disminución de la pobreza (aunque en este país nunca nadie se murió de hambre) y la mortalidad infantil, entre otros. También podríamos mencionar las desigualdades sociales fomentadas con dádivas que en un principio parecen justas y luego se vuelven obligatorias a cambio de nada.



Pero para ser justos, la balanza debe tener dos platos. Entonces debemos agradecerle al Frente Amplio y que mejor interlocutor que el Ministro de Trabajo, algunos desaciertos bastante grandes: lograr hacerle perder US$ 800 millones a Ancap, empresa monopólica, no es para cualquiera; quebrar a Pluna y luego a Alas U tampoco; despilfarrar los dineros del Fondes con préstamos incobrables es para administradores sin escrúpulos; hacernos creer que vivimos en un sistema integrado de salud cuando lo único que tiene de integrado es el desorden y la incapacidad para gestionarse tampoco es cosa de novatos.



El Ministro Murro dijo que las AFAP prometieron lo que luego no pudieron cumplir, y yo le pregunto Ministro, ¿por casa, cómo andamos? ¿Cuántas promesas del Frente Amplio quedaron por el camino o lo que es peor aún, se convirtieron en mentiras?



Cuántas veces nos dijeron que si es de izquierda no es deshonesto, no más impuestos, no más empleados públicos, no más gastos superfluos, no más de esto, no más de aquello y seguimos de fiesta…. La última reforma educativa data del segundo gobierno de Sanguinetti. Y me refiero a Ley educativa porque si hablamos de fomentar “mala educación”, nadie mejor que el FA. Con tal de lograr la llamada inclusión en este país cada día se habla peor, y cuanto más alto es el puesto peor aún. Si hasta el Presidente que es un idóneo profesional de la medicina, reconocido mundialmente, nos habla de humanos y humanas.



En las escuelas hay tres abanderados y si eso lo trasladamos al gobierno seguro que el Sr. Ernesto Murro se lleva una, pues es el mejor alumno. Le ha quitado el puesto a otros ministros que parecían intocables, pero sus charlas coloquiales desde lo alto del estrado son insuperables.