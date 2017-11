Primera operación retorno

La Interbalnearia



@|El pasado domingo 29 de octubre, primer fin de semana lindo del año, la operación retorno de nuestra Policía Caminera fue un desastre.



Salí desde Atlántida pasadas las 20 hs, y la cola de autos a paso de hombre no tenía fin.



Comenzamos a transitarla mientras los típicos uruguayos pasaban por la banquina; un camión de bomberos que acudía una emergencia iba por el centro de la Interbalnearia en lugar de utilizar la banquina; un par de vehículos de Caminera sobre el costado controlando no se qué...



Luego de una hora y media esperando encontrar el accidente o la manifestación, me encontré que lo que generaba la trancadera era el bendito semáforo de Salinas, en el cual no había ni una persona de nuestra Policía Caminera controlándolo manualmente ni dirigiendo el tránsito; con su temporizador como un día cualquiera generó más de 10 km de cola, mientras los autos que cruzaban la Interbalnearia no tenían ninguna demora.



¿Dónde estabas Policía Caminera? ¿Dónde estabas Bonomi? ¿Y Estado efectivo y moderno?