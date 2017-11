Ley de medios y las libertades individuales

Un mamarracho



@|Parecería que las libertades se van perdiendo por los corporativismos existentes, el proteccionismo y demás tendencias políticamente correctas.

Los corporativismos son los que hacen lobby en los medios de comunicación y en donde se detenta el poder para lograr sus objetivos a costa de todos los demás miembros de la sociedad, aquellos que no están agrupados pero que son amplia mayoría.



Si el poder político, en lugar de escuchar a los corporativismos y actuar, pusieran las iniciativas que vienen de los corporativismos a consideración de la población, seguramente fracasarían. Esto es un problema de la democracia representativa, que puede inducir a estos desvíos.



Es así que aprobaron la ley de medios, la que ahora nos enteramos, al menos yo, que impone que en las radios el 30% de la música sea nacional.

Si es una forma de transferir dinero a los artistas uruguayos, no nos obliguen a escucharlos, ya que no a todos le gusta la música nacional.

En las radios pasa que los “clientes votan con el dial”, si no les gusta se van a otra radio.



El trabajo para armar un programa de música y entretenimiento no es menor, y tienen que cuidar la audiencia.



Si durante un programa de pop pasan 4 ó cinco canciones de Los Olimareños ó de los Cantaclaro, seguro que la audiencia quedará en cero.

Tengan un poco de respeto por los escuchas, no obliguen a la gente a escuchar lo que a ustedes les gusta, a los uruguayos no nos llevan a los ponchazos, ya deberían saberlo.



Lo que establece esta ley es un verdadero mamarracho, deberían corregirla de inmediato y respetar las libertades individuales de la gente, no estamos en la URSS ni en la ex república democrática alemana.