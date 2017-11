La falsedad y el voluntarismo

@| Lo que parece falsedad, es la dosis de realismo en el gobierno, cuando se expresan postulados que luego no se cumplen.



El FA, desde sus inicios expresaba varios “no”, no Deuda externa, no Banco Mundial, no Imperialismo, no plantas de celulosa, no privatización de empresas publicas, no excesiva tenencia de tierras, no a la burguesía.



En referencia a cumplimiento de sus postulados en tres periodos de gobierno, deuda externa pagándose puntualmente y multiplicándola por tres, Banco Mundial cumplimiento riguroso de lo solicitado, EE.UU. excelente relación con Bush y Obama, colaborando con política americana.

Plantas de celulosa de ser un martirio, a transformarse en excepcional solución a problemática productiva y laboral del país.



Creación de Empresas publico privadas, (más de 60) sacrificando controles, Tribunal de Cuentas y Parlamento.



Permitieron la extranjerización de la tierra, pasando grandes superficies a inversores del exterior.



Los nuevos burgueses son integrantes de familias y amistades de políticos frentistas.



La actitud voluntarista de generar 70.000 nuevos empleos públicos, innecesarios a un costo de 1000 millones de dólares anuales sin el menor análisis, como por ejemplo que con ese dinero se podrían construir 50.000 viviendas de 20.000 dólares c/u erradicando la pobreza y la marginalidad rápidamente.



Ante lo acontecido, les solicitamos a los partidos políticos, dispongan de planes ejecutables, con certeza sean de beneficio para los ciudadanos…