Arbitrariedades de la IMM

Nos perjudican



@| El día martes 7 de noviembre próximo pasado organizamos una visita al Museo Blanes y al Parque Japonés que está en su predio.



Éramos mas de 16 personas adultas con un promedio de edad cercano a los 75 años. Todo organizado con entusiasmo y la expectativa que esto generó.

Sin embargo la visita quedó trunca. ¿El motivo?... por razones que no pudo explicar, el vigilante que controla el acceso, largó la clásica respuesta: “son órdenes superiores”, -no se nos permitió acceder a la enorme playa de estacionamiento con los vehículos-, indicándonos que debíamos estacionar en las calles circundantes ya que en la Avenida Millán no está permitido.



En el grupo de visitantes había varias personas con dificultades físicas que les dificulta seriamente su desplazamiento, por lo que decidimos retirarnos.