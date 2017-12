Submarino: Armada reveló imágenes de la búsqueda a más de 800 metros

La Armada Argentina reveló hoy imágenes de las profundidades del Atlántico Sur donde se busca al submarino ARA San Juan, desaparecido desde el miércoles 15 de noviembre. El capitán de navío Enrique Balbi, jefe del Departamento de Comunicación Institucional de la Armada, mostró en su conferencia de prensa diaria una foto y un video capturados a más de 800 metros de profundidad en el área de búsqueda del San Juan.



Balbi informó sobre dos "visualizaciones" que se hicieron ayer. "Hubo simultáneamente el aviso Islas Malvinas con el ROV Panther Plus de Rusia observando un objeto en el fondo a 833 metros y el Yantar también con su equipamiento de alta tecnología de inspección visual [observó] otro objeto", aseguró.



"La fotografía [del objeto a 833 metros] no corresponde al submarino San Juan. Tenemos un video [del objeto] a 940 metros, el cual según ellos [rusos] corresponde a una formación rocosa con incrustaciones. No corresponde al submarino San Juan", informó.

El vocero de la Armada reiteró que el área de búsqueda del submarino es "un área circular de radio 40 kilómetros, son aproximadamente 4000 kilómetros cuadrados" y que "entre el borde oeste y a lo largo de todo el diámetro" hay entre 200 y 1000 metros. "A cada uno de estos seis buques con diferentes sensores se les asignó una mini área en la cual ya han barrido casi dos veces", detalló. "De todas maneras, se sigue barriendo", agregó.



"Toda esta información, fotografía, videos, la línea de tiempo de las comunicaciones, como toda la información de las últimas comunicaciones transmitidas, tanto de voz como mensajes navales, ya está disponible para ser enviada a requerimiento de la doctora Yáñez, la jueza de Caleta Olivia", afirmó Balbi. La jueza Marta Isabel Yáñez es la titular del Juzgado Federal de Caleta Olivia y está a cargo de la investigación de la desaparición del submarino ARA San Juan.

Visualizaciones pendientes

Balbi confirmó que "se aumentó el área [de búsqueda] en cuanto a la parte norte, la dirección que llevaba el submarino hacia Mar del Plata". De hecho, el el buque oceanográfico ARA Austral "tuvo un nuevo objeto" en esa zona al norte del área de búsqueda que será visualizado "posteriormente" por el buque Atlantis (de Estados Unidos).



"En el día de la fecha quedaría un objeto pendiente de visualización, que se iba a encargar el buque Atlantis con su equipamiento a bordo, el ROV CURV 21", detalló el vocero de la Armada.



"La meteorología hoy es buena. Mañana, tal vez, si bien empieza a desmejorar, no va a ser imposible continuar con la inspección visual y poner en servicio el equipamiento de alta tecnología", concluyó.