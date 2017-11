Los trenes deberán operar 350 días al año para UPM

El gobierno quiere adjudicar las obras de refacción de las vías férreas en el tramo Montevideo-Paso de los Toros necesarias para que la nueva planta de UPM traslade pasta de celulosa al puerto montevideano en abril del próximo año y que las obras comiencen entre julio y octubre de 2018, según supo El País de fuentes al tanto de los detalles del pliego de condiciones que se difundirá probablemente este semana.

Las ofertas de los interesados se recibirían en febrero. El objetivo es que las vías estén operativas 350 días al año, bastante más de lo que hoy ocurre, explicaron las fuentes.

Esto supondrá que operen trenes los domingos, algo que hoy no ocurre debido a la reducción de la operativa de transporte de carga y de pasajeros. Las obras demandarán 36 meses y supondrán, entre otros aspectos, el tendido de 510.000 durmientes de hormigón (no está resuelto si se fabricarán en Uruguay o si se importarán), la instalación de 104 barreras de seguridad nuevas en los pasos a nivel, 75 sistemas fotoluminosos que actúen a modo de semáforos y 44 "cruces de San Andrés" (en los cruces). "Si no hay ningún atraso, si llegan todos los insumos y los materiales la obra estaría terminada a fines de 2021", dijeron las fuentes. Los trabajos abarcarán 273 kilómetros.

La Intendencia de Montevideo pretendía enterrar toda la vía desde la salida del puerto de Montevideo hasta el límite con Canelones, pero esa posibilidad se descartó por su elevado coste. Sí se enterrará la vía en Las Piedras, a lo largo de 800 metros, y se considera que esta obra será una de las más caras de todo el proyecto. UPM quiere utilizar su propio sistema de autorización de uso de vía y a esto ya accedió el Ministerio de Transporte. AFE seguirá aplicando su sistema que coexistirá con otro de estándares europeos que traerá UPM.

Certezas.

Los inversionistas interesados han planteado "una y otra vez" al gobierno que necesitan seguridad de que recuperarán su inversión a lo largo del plazo de 22 años que está previsto. "Se les transmitió que Uruguay es muy serio y tiene una política de pagos que supone cumplir, con independencia de los cambios de signo partidario en el gobierno que pueda haber", dijeron las fuentes. Todavía no está establecido lo que se define como "pago por disponibilidad de uso de vía", o sea lo que el Estado pagará al privado una vez que termine las obras. Las grandes líneas de lo que se pretende fueron presentadas a inversores en una reunión realizada el 15 de agosto.

Un aspecto que preocupa a nivel de AFE es la detención de actividades que habrá en las vías mientras se desarrollan las obras porque tendrá un efecto inevitable sobre el nivel de actividad de su operadora de carga. Se verá afectado el transporte de combustible a Durazno y el de madera procesada y de arroz desde Tacuarembó a Montevideo (en este caso los clientes son las empresas Saman y Weyerhaeuser). "¿Cómo se va a instrumentar? ¿Va a haber un sistema logístico donde, por ejemplo, se va a parar en Canelones, y ahí se va hacer un transbordo? ¿Se va a detener la operativa y se le va a decir a los clientes que utilicen el sistema de camiones? ¿Qué va a pasar con el sistema de pasajeros? ¿Se va a hacer algún transbordo a ómnibus? Eso tampoco está resuelto", dijo una fuente.

Los trabajos en las vías demandarán 36 meses; se tenderán 510.000 durmientes.

También se vería afectada el comienzo de la línea a Minas y, por ejemplo, los cargamentos de combustible que van a Treinta y Tres, vía Nico Pérez. Y se puede afectar la llegada de piedra y "clinker" desde la capital de Lavalleja. "Esto va a afectar los ingresos de la operadora que tiene en su presupuesto determinados ingresos económicos por determinada carga", explicaron las fuentes.

La semana pasada, en una reunión de gerentes de AFE, quedó en evidencia que "hubo un intercambio que hasta ahora no se había dado y que puede enriquecer el pliego". Por ese motivo, se reconsiderará el pedido del director blanco Alfonso Lereté para que se dé participación a los gerentes de AFE en la elaboración de ese documento, al menos para que colaboren en el ajuste de detalles, porque queda poco tiempo.

AFE planteó que se le reserve a su operadora un 10% de la carga, pero el punto, si bien está sobre la mesa, aún no se ha resuelto. Está claro que la operadora no podría por sí misma transportar los 2 millones de toneladas de pasta de celulosa anuales que se producirían en la nueva planta.

Está previsto que este jueves concurran a la comisión de Industria de la Cámara de Senadores jerarcas de los ministerios de Industria y Economía y de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto a informar sobre el acuerdo que el gobierno negoció con UPM. La oposición ha cuestionado el hermetismo de las tratativas que pueden incluir disposiciones que comprometan a futuras administraciones. En septiembre el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Andrés Masoller, renunció molesto con las concesiones en materia de exoneraciones fiscales que el gobierno estaría dispuesto a otorgar a la empresa. Tras la renuncia, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo que se estaba "muy lejos" de cerrar un acuerdo, pero el presidente Tabaré Vázquez insiste en que se anunciarán en este mes las grandes líneas del acuerdo que se viene negociando desde julio del año pasado. La nueva planta sería bastante más grande que la de Fray Bentos y procesaría 2 millones de toneladas anuales de pasta de celulosa.

Interés chino y español en vías

Algunas de las empresas interesadas son la española Comsa, la china China Railway Construction Corporation y las uruguayas Teyma y Saceem, según supo El País.

UPM planea invertir US$ 4.000 millones y requeriría US$ 1.000 millones adicionales que debería aportar el Estado para obras complementarias de infraestructura. La planta se ubicará cerca de Centenario (Durazno), frente a Paso de los Toros, y captará la madera proveniente de departamentos del este y norte (Tacuarembó, Treinta y Tres y Cerro Largo). Se requerirá mejorar el estado de la Ruta 14 que atraviesa el país de oeste a este y seguramente se construya otro puente sobre el río Negro. Se ha descartado que la madera llegue para su procesamiento en barcazas.