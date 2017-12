Privados preparan defensa ante Junasa

En general habían rechazado el anuncio por entender que no daba libertad a los usuarios de la salud para cambiarse de prestador. Esperan que hoy el presidente de la Junta Nacional de la Salud (Junasa), Arturo Echeverría les entregue en mano el decreto que establece la no apertura del corralito. Según informaron representantes de los prestadores privados a El País, "primero se escuchará el anuncio del gobierno" ya que hasta ahora no se tuvo información oficial por escrito.

Según indicaron explicaron los representantes de las instituciones, en la asamblea de las mutualistas se abordó el tema pero prefirieron no dar información adicional hasta no asistir a la sesión de la Junasa.

El cambio de prestador de salud solo se habilitará por tres razones: motivos económicos, cambio de domicilio o disconformidad del usuario con la institución. El cambio podrá solicitarse en cualquier momento del año a partir del 1 de enero. Este año se detectó una megaestafa contra el Fonasa por afiliaciones falsas al BPS y a mutualistas por alrededor de US$ 4 millones.Estafa al Fonasa, Mutualistas, MSP