Piden hasta US$ 10 mil por día de alquiler en Punta

En Argentina el llamado "dólar Punta del Este", tentó a miles de personas que por estas horas resolvieron pasar sus vacaciones de verano en el Uruguay. A tal extremo, que muchos que aún no decidieron su lugar de vacaciones tienen casi definida su comparecencia en el verano esteño.

Como se sabe, Punta del Este seduce a todo tipo de consumidor. Y los alquileres no escapan a esa realidad. Los precios de arrendamientos por temporada empiezan en los US$ 30 diarios por un dormitorio con una cama en una casa ubicada entre la Playa Brava y el Punta Shopping y llegan hasta los US$ 10.000 por una casa de diez dormitorios, 18 camas y nueve baños.

A partir de los US$ 60 diarios se puede conseguir un céntrico apartamento en la ciudad de Maldonado. Para tres personas, con un dormitorio y dos camas con un baño. "Estamos en el casco céntrico de Maldonado a metros del Campus", reza el anuncio. Este apartamento cuenta con un dormitorio con cama de matrimonio y un ambiente aparte con sofá-cama. El propietario prohibe fumar, tener mascotas y realizar fiestas u eventos similares. Tres noches a US$ 60 diarios es la estadía mínima para contratar.

El tope de los alquileres lo constituye, entre otros, uno de los lujosos apartamentos, o manors, del icónico edificio Acqua cuyo diseño salió de la tabla de dibujo del celebrado arquitecto Rafael Viñoly. Una de estas unidades, que sale unos US$ 7.000.000, se puede alquilar por US$ 5.978. Una quincena saldría US$ 88.305. Este apartamento incluye una piscina de poco menos de 400 metros cuadrados, cinco dormitorios, seis camas y cinco baños, junto con varias amenidades.

Para arrendar, el propietario exige un depósito de seguridad de US$ 2.000 y además el pago de US$ 96 diarios incluidos en el precio del alquiler. El portal Airbnb advierte que su comisión por servicio cuesta US$ 4.519, cifra que incluye el precio de alquiler. Más hacia el Este, cruzando el puente ondulante del arroyo Maldonado, un propietario ofrece una casa en el bosque interno con un parque de 8.3 hectáreas. Tiene diez dormitorios, 18 camas y nueve baños. Instalaciones de servicio y amenidades que incluyen una piscina de generosas dimensiones. ¿Precio diario? Apenas US$ 9.785. La comisión de servicio de Airbnb es de US$ 7.837 y el total para pagar el arrendamiento entre el 1º y el 15 de enero es de US$ 144.377.

No solo existen ofertas de arrendamiento en tierra firme. El propietario de un barco amarrado en Punta del Este pide US$ 1.058 diarios. "Inseguro para bebés", advierte. Por una quincena solicita US$ 15.617. Puede albergar hasta ocho personas y navegar con 15. A diferencia del anterior, el propietario autoriza fiestas abordo.

Comercial.

Las noticias sobre una temporada exitosa, de las mejores de los últimos tiempos, también disparó la demanda de locales comerciales en Punta del Este y su zona de influencia. Las cadenas de supermercados Devoto y Tienda Inglesa ampliaron su presencia en el Este. Devoto abrirá un mercado exprés en el local del edificio "El Mejillón" en la esquina de la rambla Williman y la calle 31. Esta cadena ya tiene abierta su sucursal La Barra. Por su parte, Tienda Inglesa apura las obras de su nuevo local en La Barra. Y compró un edificio en Portezuelo, en la intersección de la doble vía a Montevideo con la ruta 12. La cadena Farmashop abrió una sucursal en el complejo Oh de La Barra. Un empresario pagó US$ 90 mil de alquiler anual por un local sobre Gorlero. Punta del Este vive la mayor cantidad de apertura de comercios en años y locales que permanecieron vacíos durante años ahora fueron alquilados.