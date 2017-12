Navidad con menos bullicio y muchas fiestas privadas

Punta del Este vivió unos de los feriados navideños más tranquilos de los últimos tiempos. La pirotécnia lanzada al aire en el primer instante de la Navidad fue menor a la registrada el año pasado. En la previa fueron menos los puestos de venta callejeros instalados en las principales arterias de la zona.

¿Nueva cultura en la materia? ¿Respuesta a los llamados para tranquilizar a los perros? Nadie sabe la causa. Lo único concreto es que los festejos navideños no continuaron en el aire como en años anteriores.

Luego de la tranquila madrugada, sólo sacudida por algún incidente de tránsito del tipo milagroso, llegó la hora del agite protagonizado por los pasajeros de los enormes buques MSC Música y MSC Magnífica, dos enormes cruceros que la firma naviera Mediterranean Shipping Company desplegó en el Atlántico Sur durante el verano austral.

La presencia de estos dos mastodontes de casi 100 mil toneladas generó una fuerte movida en el muelle de la parada 3 de la rambla "Claudio Williman". Alrededor de cinco mil turistas desembarcaron. En tierra fueron esperados por unos veinte ómnibus para realizar recorridos por la zona. La mayoría de los visitantes pasaron por la escultura "Los Dedos" para tomarse la correspondiente imagen que atestigua su presencia en Punta del Este.

En materia gastronómica muchos restaurantes de la península optaron por no abrir sus puertas tanto en la noche del domingo como en la tarde del lunes.

Polémica.

La temporada de verano empezó con una dura polémica desatada en la red social twitter y protagonizada por el intendente de Pinamar, Martín Yeza, por un lado, y la Cámara Empresarial de Maldonado.

Yeza escribió a las 19:08 del domingo 24 de diciembre: "A Punta del Este va en trineo (mucho frío en el pecho), a Pinamar viene haciendo kitesurf", en referencia a la inminente llegada de Papa Noel.

El tuit incluyó una imagen de un Papa Noel barrenando una ola y acompañado con los hashtags #turismonacional y #PapaNoel. La respuesta llegó desde la Cámara Empresarial de Maldonado: "Estimado Intendente, el argumento no es bueno, promedio de temperaturas 28° en Punta del Este, en Pinamar 24,7°. El frío en el pecho lo trajo para nuestras playas a #PapaNoelenPunta".

El intendente de Pinamar en realidad trata de generar alguna polémica habida cuenta de la gran cantidad de turistas argentinos de clase media que este verano pegarán el faltazo a Pinamar como a otros puntos de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires.

Pinchazo.

La "banda del pinchazo" volvió por las suyas y asaltó a un turista argentino que recién había desembarcado en el puerto de Montevideo. La víctima, en este caso, tiene su lado mediático. Se trata del odontólogo Luis Braverman que tiene a varios famosos en su lista de pacientes. Entre ellos, el conductor Marcelo Tinelli. El modus operandi es el mismo de siempre. Los delincuentes, atentos a la hora de llegada del barco Francisco de Buquebús, se despliegan por la rambla montevideana. En un cruce de semáforos, uno de los delincuentes aplica varios tajos a una de las cubiertas de la víctima. El conductor apenas se percata de la cubierta pinchada para y baja para revisarla. En ese momento, como siempre, aparece un "gentil muchacho" que ofrece su ayuda.

Esto ocurrió con Braverman, quien con esa ayuda bajó las valijas del baúl de su costoso vehículo para sacar el gato y la rueda de auxilio. La víctima estaba en esa faena cuando apareció un motochorro. El delincuente se llevó todo. Dólares, pesos argentinos, joyas y la ropa. El dentista y su familia quedaron con lo puesto.

Un "Retiro" para evaluar con el padre presidencial.

El triunfo del presidente Mauricio Macri en las elecciones de noviembre de 2015 trajo de regreso a varios integrantes de la clase política argentina a Punta del Este. Empero, Macri dejó su casa de Manantiales para pasar sus vacaciones en Villa la Angostura. Su padre, Franco Macri, comenzó en las últimas horas a tallar en la política del vecino país. El empresario pasa sus vacaciones en el complejo Terrazas de Manantiales, lugar al que invitó a varios ministros del gabinete de su hijo para analizar la situación del vecino país. Entre los invitados que participaron de un "retiro espiritual" estuvieron el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis y el intendente de Vicente López, Jorge Macri. También participan el ministro de Producción, Francisco Cabrera y el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Dicen que el encuentro tiene luz verde del presidente quien, en este tiempo que ejerce la presidencia, se mantiene alejado de su padre.

Anuncian postergación de aplicación de la tasa turística.

La "tasa turística", impulsada por la Intendencia de Maldonado para crear un fondo de promoción, no se aplicará en la temporada 2017-2018. El intendente Enrique Antía dijo a El País que el pasado viernes mantuvo una reunión de trabajo con los empresarios de las distintas cámaras de la zona a quienes notificó de la novedad. El jefe comunal explicó a El País que la iniciativa será instrumentada en los próximos meses y quedará vigente para la temporada 2018-2019.



"No podemos contar con este instrumento para este verano porque las empresas emisoras de las tarjeta de crédito o débito que tienen a su cargo las retenciones, no tienen tiempo para poner en practica este sistema", dijo Antía.



La "tasa turística" se creará a partir de la contribución de un dólar y medio por cada noche de habitación de hotel que se coloque, un dólar cada dos cubiertos vendidos o por día de alquiler de coches sin chofer que se registre en el departamento de Maldonado.



Las cuentas de antemano establecen que el fondo con estos aportes contaría con unos US$ 5 millones. Este fondo será manejado por la Agencia Departamental de Desarrollo que forman parte distintas entidades del departamento.



"Este fondo nos permitirá subsidiar pasajes aéreos para concretar atractivos paquetes turísticos, apoyar distintas iniciativas como recitales de estrellas musicales o de pruebas deportivas, entre otras actividades", expresó a El País el intendente Antía.



"Las empresas adelantaron que el tiempo que tienen es escaso pero que están muy dispuestas a participar de la iniciativa. Nos dijeron que estaban muy de acuerdo con esta propuesta", agregó.



"Nos queda claro que esta iniciativa estará operativa durante el año próximo", añadió Antía al finalizar una reunión de trabajo que mantuvo con autoridades de distintas entidades empresariales departamentales como la Liga de Fomento y el Buró de Convenciones de Punta del Este.